Хабиб Нурмагомедов продал футболку своего соперника за 100 тысяч долларов

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов продал футболку бывшего противника за $100 тысяч, сообщает MMA Junkie .

Нурмагомедов и американец Дастин Порье обменялись футболками после поединка за титул чемпиона UFC в легком весе, который прошел 7 сентября в Абу-Даби. Факт продажи и сумму подтвердил боец Дастин Порье в своем Twitter.

Вырученные за футболку деньги россиянин передал в благотворительный фонд. Президент компании UFC Дэйн Уайт заявил, что передаст в фонд сумму, равную пожертвованию Нурмагомедова. Средства пойдут на строительство колодцев, ремонт детского дома и школы в Уганде.

Имя покупателя футболки не называется.

Перед боем с Порье глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил, что следующий поединок Нурмагомедов может провести в России, пишет polit.ru. По его словам, и российский боец, и его поклонники хотели бы этого. Вопрос уже решается с партнерами из UFC.

Ранее президент РФ Владимир Путин в аэропорту встретился с Хабибом Нурмагомедовым и похвалил его за удушающий прием.