Что такое Мавлид и почему рождение Пророка Мухаммеда отмечают не в день его рождения

20 — 21 ноября в 2018 году празднуют Мавлид ан-Наби, День рождения Пророка Мухаммеда. Мухаммед — одна из ключевых фигур в мусульманстве. Каждый год основоположника ислама почитают всевозможными молитвами и хадисами. Как празднуют рождение Пророка и почему в другой день — в материале altapress.ru

День рождения Пророка

Точная дата рождения Мухаммеда не известна, поэтому праздник Мавлид ан-Наби приурочен к смерти проповедника. В исламе дату смерти считают «днём рождения» для вечной жизни. И всегда отмечают очень торжественно.

Мавлид ан-Наби начали отмечать лишь спустя несколько сотен лет после прихода ислама. В настоящее время праздник отмечается 12-го числа третьего месяца по исламскому лунному календарю. День рождения пророка Мухаммеда стоит после Ураза-байрама и Курбан-байрама.

Мавлид отмечают религиозными чтениями и молитвами. В праздник принято принимать гостей. Особенной традицией является чтение хадисов, изречений и рассказов о жизни Мухаммеда.

Кто такой Пророк Мухаммед?

Мухаммед — последний пророк и посланник Аллаха в исламе. По отношению к нему часто употребляют эпитет Господин Пророков. Он занимает самое высокое положение среди остальных пророков. А в мусульманстве их признаётся больше 100 тысяч.

Проповедническая миссия Мухаммеда обращена не к отдельному городу, селу, народу, а ко всем без исключения. И его закон будет распространятся на всех до тех пор, пока «в один день Аллах не взвесит поступки, которые человек совершал за всю свою жизнь», пишет islam-today.ru. Такой День мусульмане называют Судным.

Хадисы ( предания) Пророка Мухаммеда

По сообщению islam-today.ru, эти предания являются вторым после Корана истинным источником вероучения мусульман. Разница между Кораном и хадисами в том, что первое — священная книга, которую получил путем откровения Пророк Мухаммед. А второе — послание о его словах и действиях. Хадисы — это один из элементов божественного откровения.

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