12 октября
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Жизнь

Хакасы разбили лагерь во дворе. Все дело в аварийном доме

Жители двух аварийных домов в Черногорске установили палатки во дворе, варят супы и требуют от администрации города человеческих условий переселения.

Аварийное жилье.
Аварийное жилье.
Анна Зайкова

Горожане протестуют на улице рядом с домом на ул. Дзержинского и общежитием на ул. Максима Горького. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash Siberia".

Администрация обещала расселить жителей аварийных домов после принятия бюджета Хакасии в 2024 году.

Но людей попросили съехать до 1 ноября, так как в квартирах уже не будет ни света, ни воды, ни отопления. Чиновники уже собираются составлять договоры и пускать подрядчиков для сноса аварийных зданий.

Взамен предлагают компенсацию за съем жилья, если все оформлено по договору. Сами арендодатели предпочитают не заниматься бумажной волокитой, избегая налогов.

Местным помогают волонтеры ЦРОК, они заполняют документы и ходят с ними на встречи с администрацией и правительством.

В Барнауле же завершается благоустройство парков "Юбилейный" и "Центральный".

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