Харитонов день: что категорически запрещено делать 11 октября

По православному календарю, 11 октября — Харитонов день. Этот праздник еще называют Днем Ильи Муромца. Рассказываем, почему сегодня нельзя «мести сор из избы».

Традиции и запреты 11 октября

На Руси Харитонов день считался недобрым, «нечистым». В праздник ни в коем случае не ходили на водоемы (чтобы случайно не попасть в сети русалок и водяных), избегали лесов и старались провести больше времени дома.

В эту дату прародители не выметали сор из избы. Ни в прямом, ни в переносном смысле. Это считалось плохой приметой, способной привести к бедам и даже заблаговременной кончине.

11 числа славяне не ели ягоды. По легенде, лесные дары сегодня оплеваны дьяволом.

Наибольшее внимание в Харитонов день уделяли молитвам. По преданию, именно они защищают человека от сглаза, непутевых друзей и страшных болезней.

Ягоды. СС0

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