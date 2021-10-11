Харитонов день: что категорически запрещено делать 11 октября

Традиции и запреты 11 октября
На Руси Харитонов день считался недобрым, «нечистым». В праздник ни в коем случае не ходили на водоемы (чтобы случайно не попасть в сети русалок и водяных), избегали лесов и старались провести больше времени дома.
В эту дату прародители не выметали сор из избы. Ни в прямом, ни в переносном смысле. Это считалось плохой приметой, способной привести к бедам и даже заблаговременной кончине.
11 числа славяне не ели ягоды. По легенде, лесные дары сегодня оплеваны дьяволом.
Наибольшее внимание в Харитонов день уделяли молитвам. По преданию, именно они защищают человека от сглаза, непутевых друзей и страшных болезней.
Приметы дня
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Зайцы не закончили линять — зима будет поздней;
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Западный ветер — зима ожидается снежной;
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Ветер с севера — зимой будет много снега и мороза;
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Сурки ходы в норы заделывают рано — к суровой зиме.