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Жизнь

Харитонов день: что категорически запрещено делать 11 октября

По православному календарю, 11 октября — Харитонов день. Этот праздник еще называют Днем Ильи Муромца. Рассказываем, почему сегодня нельзя «мести сор из избы».

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

Традиции и запреты 11 октября

На Руси Харитонов день считался недобрым, «нечистым». В праздник ни в коем случае не ходили на водоемы (чтобы случайно не попасть в сети русалок и водяных), избегали лесов и старались провести больше времени дома.

В эту дату прародители не выметали сор из избы. Ни в прямом, ни в переносном смысле. Это считалось плохой приметой, способной привести к бедам и даже заблаговременной кончине.

11 числа славяне не ели ягоды. По легенде, лесные дары сегодня оплеваны дьяволом.

Наибольшее внимание в Харитонов день уделяли молитвам. По преданию, именно они защищают человека от сглаза, непутевых друзей и страшных болезней.

Ягоды.
Ягоды.
СС0

Приметы дня

  • Зайцы не закончили линять — зима будет поздней;

  • Западный ветер — зима ожидается снежной;

  • Ветер с севера — зимой будет много снега и мороза;

  • Сурки ходы в норы заделывают рано — к суровой зиме.

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