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Жизнь

Хэшбраун и димляма. 5 отменных блюд из картофеля

19 августа в мире отмечают День картофеля. Рассказываем, какие необычные блюда можно приготовить из привычного «глазастого» овоща.

Запеченный картофель.
Запеченный картофель.
1 Хэшбраун — американские картофельные оладьи

Ингредиенты

  • Картофель — 0,5 кг;
  • Соль — 0,5 чайной ложки;
  • Масло растительное — 50−100 г.
Хэшбраун.
Хэшбраун.
recept.ua

Приготовление

  1. Картофель вымыть, очистить и натереть. Терку желательно использовать крупную.
  2. Опустить получившуюся натертую массу в кипящую воду. Варить 4−5 минут до повторного закипания.
  3. Откинуть картофельную стружку на дуршлаг, чтобы стекла вода. Промывать «пюре» не надо.
  4. Разложить картофель на полотенце на 10−15 минут.
  5. Переложить стружку в миску, посолить и перемешать.
  6. Нагреть на сковороде масло. Выложить на нее сформированные из картофеля «шайбы».
  7. Обжарить оладьи с двух сторон до золотистой корочки примерно по 8−10 минут. Огонь убавить до среднего.
2 Картошка-гармошка

Ингредиенты

  • Картофель — 10 штук;
  • Масло растительное — 50 г и для смазывания противня;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Зелень укропа (на усмотрение) — несколько веточек;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец черный молотый — по вкусу.
Картошка-гармошка.
Картошка-гармошка.
naskoruyuruku.ru

Приготовление

  1. Картофель хорошо вымыть. Сделать глубокие надрезы, при этом не дорезая овощ не до конца.
  2. Посолить и поперчить картошку по вкусу. Выложить ее на фольгу. смазанную маслом.
  3. Готовим заправку: нужно раздавить или мелко нарезать чеснок и тщательно перемешать его с растительным маслом.
  4. Заправкой смазать картофель.
  5. Запекать в духовке при 180 градусах 40−45 минут. Готово!
3 Фаршированный картофель

Ингредиенты

  • Картофель крупный — 4 штуки;
  • Бекон или грудинка;
  • Лук репчатый — 1 штука;
  • Сыр твердый — 70 г;
  • Масло сливочное — 20 г;
  • Соль — по вкусу;
  • Масло растительное (при необходимости) — для жарки.
Фаршированный картофель.
Фаршированный картофель.
povar.ru

Приготовление

  1. Картофель промыть, проколоть вилкой по всей поверхности и посолить. Завернуть в фольгу и отправить в духовку на 60−90 минут при 180 градусах. Готовность овощей можно проверить зубочисткой.
  2. Мелко нарезать бекон или грудинку, перемешать с луком. Обжарить ароматный «салат» на сковороде, чтобы вытопился жир. По желанию можно добавить растительное масло.
  3. Достать из духовки картошку. Срезать верхнюю часть и ложкой вытащить мякоть. Так, чтобы картофель стал похожим на «лодочки».
  4. Натереть сыр и добавить его к бекону (грудинке) с луком.
  5. Нафаршировать картофель.
  6. Запекать при температуре 180 градусов 10 минут.
4 Картофельная пицца

Ингредиенты

Для основы

  • Картофель очищенный — 450 г;
  • Яйцо куриное — 1 штука;
  • Мука — 1 столовая ложка;
  • Чеснок сушеный — 1 чайная ложка;
  • Травы итальянские — 1 чайная ложка;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец черный молотый — по вкусу.
Постная еда. Картофель
Постная еда. Картофель
СС0

Для начинки

  • Колбаса (ветчина) — 80 г;
  • Помидоры — 1−2 штуки;
  • Лук репчатый — 0,5 штуки;
  • Оливки — 10 штук;
  • Сыр сулугуни — 150 г;
  • Кетчуп — 3 столовых ложки;
  • Чеснок — 1 зубчик.
Картофельная пицца.
Картофельная пицца.
koolinar.ru

Приготовление

  1. Очищенный картофель натереть на терке.
  2. Выложить картофель в сито, промыть холодной водой и тщательно отжать;
  3. Добавить в стружку яйцо, соль, специи и муку. Перемешать до однородности;
  4. Разогреть смазанную маслом сковороду. Выложить на нее картофельную массу.
  5. Обжарить картофельный блин на сильном огне 2 минуты. Накрыть крышкой, убавить огонь и жарить еще 5 минут;
  6. Перевернуть «схватившийся» картофель и снова обжарить под крышкой.
  7. Нарезать начинку. Лук — тонкими полукольцами, помидоры — кружочками, оливки — пополам, колбасу — полукругами.
  8. Для соуса смешать мелко нарубленный чеснок с кетчупом. Смазать картофельную основу;
  9. Поверх соуса распределить натертый сыр.
  10. Выложить на смазанную «лепешку» начинку;
  11. Добавить еще сыра;
  12. Выпекать пиццу в духовке при 210 градусах 15 минут.
5 Димляма — узбекское блюдо

Ингредиенты

  • Баранина — 900 г;
  • Картофель молодой — 10−12 штук;
  • Лук — 3 штуки;
  • Болгарский перец — 2 штуки;
  • Морковь — 1 штука;
  • Кабачок — 1 штука;
  • Помидоры — 3−4 штуки;
  • Капуста — ¼ небольшого кочана;
  • Чеснок — 1 головка;
  • Острый перец — 1 штука;
  • Зелень разная — по вкусу;
  • Сало — 5 небольших кусочков;
  • Зира или кориандр молотый — по вкусу.
Димляма.
Димляма.
hochu-gotovit.ru

Приготовление

  1. На дно казана уложить мелко нарезанные кусочки сала. Их посолить и поперчить. Добавить зиру или молотый кориандр;
  2. «Утрамбовать» нашинкованный лук, морковь брусками, крупно нарезанный болгарский перец, картофель и помидоры без шкуры. Получившиеся «рагу» посолить — в него же нужно добавить отжатую от сока, нарезанную капусту.
  3. Положить в казан головку чеснока, острый перец целиком и несколько веточек зелени. Закрыть массу листьями капусты, чтобы пар оставался внутри посуды.
  4. Готовить на слабом огне 1.5−2 часа.
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