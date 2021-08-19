Хэшбраун и димляма. 5 отменных блюд из картофеля

1 Хэшбраун — американские картофельные оладьи
Ингредиенты
- Картофель — 0,5 кг;
- Соль — 0,5 чайной ложки;
- Масло растительное — 50−100 г.
Хэшбраун.
recept.ua
Приготовление
- Картофель вымыть, очистить и натереть. Терку желательно использовать крупную.
- Опустить получившуюся натертую массу в кипящую воду. Варить 4−5 минут до повторного закипания.
- Откинуть картофельную стружку на дуршлаг, чтобы стекла вода. Промывать «пюре» не надо.
- Разложить картофель на полотенце на 10−15 минут.
- Переложить стружку в миску, посолить и перемешать.
- Нагреть на сковороде масло. Выложить на нее сформированные из картофеля «шайбы».
- Обжарить оладьи с двух сторон до золотистой корочки примерно по 8−10 минут. Огонь убавить до среднего.
2 Картошка-гармошка
Ингредиенты
- Картофель — 10 штук;
- Масло растительное — 50 г и для смазывания противня;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Зелень укропа (на усмотрение) — несколько веточек;
- Соль — по вкусу;
- Перец черный молотый — по вкусу.
Картошка-гармошка.
naskoruyuruku.ru
Приготовление
- Картофель хорошо вымыть. Сделать глубокие надрезы, при этом не дорезая овощ не до конца.
- Посолить и поперчить картошку по вкусу. Выложить ее на фольгу. смазанную маслом.
- Готовим заправку: нужно раздавить или мелко нарезать чеснок и тщательно перемешать его с растительным маслом.
- Заправкой смазать картофель.
- Запекать в духовке при 180 градусах 40−45 минут. Готово!
3 Фаршированный картофель
Ингредиенты
- Картофель крупный — 4 штуки;
- Бекон или грудинка;
- Лук репчатый — 1 штука;
- Сыр твердый — 70 г;
- Масло сливочное — 20 г;
- Соль — по вкусу;
- Масло растительное (при необходимости) — для жарки.
Фаршированный картофель.
povar.ru
Приготовление
- Картофель промыть, проколоть вилкой по всей поверхности и посолить. Завернуть в фольгу и отправить в духовку на 60−90 минут при 180 градусах. Готовность овощей можно проверить зубочисткой.
- Мелко нарезать бекон или грудинку, перемешать с луком. Обжарить ароматный «салат» на сковороде, чтобы вытопился жир. По желанию можно добавить растительное масло.
- Достать из духовки картошку. Срезать верхнюю часть и ложкой вытащить мякоть. Так, чтобы картофель стал похожим на «лодочки».
- Натереть сыр и добавить его к бекону (грудинке) с луком.
- Нафаршировать картофель.
- Запекать при температуре 180 градусов 10 минут.
4 Картофельная пицца
Ингредиенты
Для основы
- Картофель очищенный — 450 г;
- Яйцо куриное — 1 штука;
- Мука — 1 столовая ложка;
- Чеснок сушеный — 1 чайная ложка;
- Травы итальянские — 1 чайная ложка;
- Соль — по вкусу;
- Перец черный молотый — по вкусу.
Постная еда. Картофель
СС0
Для начинки
- Колбаса (ветчина) — 80 г;
- Помидоры — 1−2 штуки;
- Лук репчатый — 0,5 штуки;
- Оливки — 10 штук;
- Сыр сулугуни — 150 г;
- Кетчуп — 3 столовых ложки;
- Чеснок — 1 зубчик.
Картофельная пицца.
koolinar.ru
Приготовление
- Очищенный картофель натереть на терке.
- Выложить картофель в сито, промыть холодной водой и тщательно отжать;
- Добавить в стружку яйцо, соль, специи и муку. Перемешать до однородности;
- Разогреть смазанную маслом сковороду. Выложить на нее картофельную массу.
- Обжарить картофельный блин на сильном огне 2 минуты. Накрыть крышкой, убавить огонь и жарить еще 5 минут;
- Перевернуть «схватившийся» картофель и снова обжарить под крышкой.
- Нарезать начинку. Лук — тонкими полукольцами, помидоры — кружочками, оливки — пополам, колбасу — полукругами.
- Для соуса смешать мелко нарубленный чеснок с кетчупом. Смазать картофельную основу;
- Поверх соуса распределить натертый сыр.
- Выложить на смазанную «лепешку» начинку;
- Добавить еще сыра;
- Выпекать пиццу в духовке при 210 градусах 15 минут.
5 Димляма — узбекское блюдо
Ингредиенты
- Баранина — 900 г;
- Картофель молодой — 10−12 штук;
- Лук — 3 штуки;
- Болгарский перец — 2 штуки;
- Морковь — 1 штука;
- Кабачок — 1 штука;
- Помидоры — 3−4 штуки;
- Капуста — ¼ небольшого кочана;
- Чеснок — 1 головка;
- Острый перец — 1 штука;
- Зелень разная — по вкусу;
- Сало — 5 небольших кусочков;
- Зира или кориандр молотый — по вкусу.
Димляма.
hochu-gotovit.ru
Приготовление
- На дно казана уложить мелко нарезанные кусочки сала. Их посолить и поперчить. Добавить зиру или молотый кориандр;
- «Утрамбовать» нашинкованный лук, морковь брусками, крупно нарезанный болгарский перец, картофель и помидоры без шкуры. Получившиеся «рагу» посолить — в него же нужно добавить отжатую от сока, нарезанную капусту.
- Положить в казан головку чеснока, острый перец целиком и несколько веточек зелени. Закрыть массу листьями капусты, чтобы пар оставался внутри посуды.
- Готовить на слабом огне 1.5−2 часа.