Самка снежного барса Гута вернулась из Монголии на Алтай

Появились известия о самке барса Гуте, пропавшей из поля зрения российских ученых в 2016 году. Фотоловушка зафиксировала хищницу на хребте Чихачева на юге Республики Алтай.

Ученые по инициативе Алтае-Саянского отделения WWF с 30 августа по 15 сентября провели первое России масштабное исследование трансграничных группировок снежного барса. По первым данным известно, что на хребте Чихачева живут по меньшей мере пять особей ирбиса.

Старик Хоргай

Фотоловушки вновь зафиксировали старейшего из известных барсов Алтая — самца Хоргая, которого последний раз удавалось запечатлеть на автоматическую камеру весной 2018-го.

До этой весны 10-летний ирбис долгое время не давал о себе знать, поэтому ученые опасались, что Хоргай не пережил минувшую зиму, которая на Алтае была крайне суровой.

Прошедшая экспедиция сняла показания фотоловушки, где на кадрах июля видно, что Хоргай был живым и здоровым.

Путешественница Гута

Самка Гута не давала о себе знать с весны 2016-го. Тогда по снимкам ученые определили, что Гута была беременна. Скорее всего, считают ученые, она ушла через границу в Монголию, где принесла потомство.

Эту самку специалисты отличают по особенности ее сильно загнутого на кончике хвоста. Скорее всего, это травма или врожденный дефект. Следы Гуты на снегу эксперты отличают по «черточках», которые оставляет рядом с отпечатками лап загнутый кончик хвоста.

На кадрах фотоловушки замечен и новый молодой самец. Но не ясно, является ли он сыном Гуты.

Комментарий ученого

Александр Карнаухов,

старший координатор Алтае-Саянского проекта WWF: