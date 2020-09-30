Лучшего пекаря 2020 года определили в Алтайском крае. Им стал Денис Гусельников, который в настоящее время трудится в барнаульской сети пекарен «Хлебное место». Редакция altapress.ru поговорила с победителем конкурса и узнала у него, в чем секрет его мастерства.

«Родился я в Алтайском крае, в городе Заринске. Сейчас мне 35 полных лет», — начинает рассказывать о себе Денис. Свою карьеру лучший пекарь Алтайского края начал еще в родном городе, на затем переехал в столицу региона.

За спиной победителя краевого конкурса — 15 лет работы на предприятиях и организациях хлебопекарной отрасли. В последние три года Денис Гусельников успешно работает в региональной столице.

По словам собеседника, в Барнаул он перебрался для того, чтобы наращивать профессиональные навыки и еще лучше реализовывать себя в любимом деле.

Непосредственно пекарем Денис работаем около пяти лет. Но вся его карьера связана со сферой общественного питания.

«Мне всегда это было интересно, поэтому я и учился по профилю. Сначала в заринском профессиональном училище по специальности „повар-кондитер“, затем в барнаульском кооперативном техникуме закончил специальность „технолог общественного питания“», — рассказывает Денис Гусельников.

На этом, впрочем, мастер своего дела не остановился. «Учиться никогда не поздно, а навыки и знания всегда нужно пополнять и развивать. Поэтому я также закончил Сибирский университет потребительской кооперации в городе Новосибирске по специальности «товароведение и экспертиза товаров», — добавляет Денис.

Такая образовательная база, конечно, говорит сама за себя и ярко иллюстрирует, насколько глубоко победитель краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» погружен в то, чем он занимается.

Денис Гусельников особо подчеркивает — тот факт, что он на профессиональной основе занимается любимым делом, позволяет ему быть счастливым человеком.

Денис Гусельников. Предоставлено altapress.ru.

В обычной жизни он также очень любит готовить. На вопрос, как распределяются кухонные обязанности в семье, пекарь отмечает: «"Примерно 50 на 50. Дома я тоже готовлю с удовольствием. Если брать домашнюю кухню, то я очень люблю делать роллы, а по праздникам — тортики».

На свою работу Денис Гусельников смотрит, как на призвание, ведь Алтай — регион аграрный, а значит хлеб — это не просто пища и не просто товар, а нечто куда большее.

«Конечно, хлеб — это не просто работа. Ведь мы все делаем для людей. Тут не просто испек и все. Нужно, чтобы это приносило пользу, чтобы люди были довольны, возвращались, приходили к нам еще», — подчеркивает пекарь.

Говоря об участии в конкурсе, Денис отмечает, что раньше никогда не боролся за звание лучшего по профессии, но когда его пригласили на это состязание согласился с удовольствием.

Что же касается «формулы успеха», которая помогла ему победить, Денис Гусельников размышляет так: «Думаю, многое связано с любовью к своему делу. Конечно, важны и знания, подготовка, умения, навыки и в целом серьезный подход к делу».

В будущем наш собеседник также планирует принимать участие в подобного рода профессиональных состязаниях, если поступят приглашения.

«Впечатления от конкурса у меня очень хорошие. Организация — на уровне. Мне все очень понравилось», — говорит победитель.

Обращаясь к землякам, Денис Гусельников пожелал жителям Алтайского края сибирского здоровья, счастья, а также большой любви к жизни, близким и работе.

На конкурсе «Лучший пекарь». barnaul.org.

О конкурсе на звание лучшего пекаря Алтайского края

Конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пекарь» проходит в Алтайском крае ежегодно. В этом году соревнования прошли на базе барнаульского предприятия «Алтайский каравай».

Эксперты и специалисты в области хлебопечения наблюдали за тем, как за призовые места боролись 11 представителей 10 предприятий Барнаула, Алейска, Новоалтайска, Первомайского и Троицкого районов.

Конкурс действительно стал настоящим событием. Показательно, что участники состязались за победу почти семь часов. За это время они выполнили полный технологический цикл изготовления конкурсных образцов.

Жюри оценивало мастерство приготовления хлеба «Матнакаш», «Ромашка» и плюшки «Московская».

Также эксперты провели оценку качества формового хлеба из пшеничной муки первого сорта, который конкурсанты выпекли заранее на базе своих предприятий и предоставили как домашнее задание.

Призовые места на конкурсе распределились следующим образом:

первое место занял Денис Гусельников ( пекарня «Хлебное место»);

пекарня «Хлебное место»); второе место заняла Надежда Назарова ( индивидуальный предприниматель Маргарита Пылкова-Тарабукина , Новоалтайск);

индивидуальный предприниматель Маргарита Пылкова-Тарабукина Новоалтайск); третье место заняла Элина Ягупова ( ООО «Гудвилл», Барнаул).

Победители конкурса профессионального мастерства будут удостоены звания «Лучший пекарь» 2020 года и поощрены денежной премией.

Церемония награждения победителей состоится в октябре этого года.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.