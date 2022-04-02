Новый цех на тысячу «квадратов» построит барнаульский хлебокомбинат

На хлебокомбинате «Алтайские закрома» в Барнауле планируют возвести новый современный цех. Об этом руководитель предприятия Константин Терновой рассказал на встрече с представителями администрации города.

Мощность нового цеха по выпечке хлебобулочных изделий составит 50 тонн в сутки, а площадь строения — более 1000 кв. метров.

Процесс производства будет полностью автоматизирован, что позволит увеличить объемы производства и сократить трудозатраты, говорит Терновой.

Новый цех. barnaul.org

Проект потребует более 500 млн рублей вложений и три года на реализацию.

Стоит сказать, что хлебокомбинат «Алтайские закрома» - одно из предприятий одноименной агропромышленной группы, в которую входят четыре производственных комплекса: «Хлебокомбинат «Алтайские Закрома», «Повалихинский комбинат зернопереработки «Алтайские закрома», «АгроЛад», «АгроМельник». В них трудится более 1,5 тыс. человек.

На «Алтайских закромах». barnaul.org

В 2021 году было запущено новое производство — булочный цех мощностью 3 тонны в сутки, сумма инвестиций составила порядка 40 млн рублей.