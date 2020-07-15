Хлора не жалко. Какие улицы дезинфицируют в Барнауле по ночам от COVID-19

В ночь с 14 на 15 июля дорожники «Алтайавтодора» проводили обработку на пр-те Ленина — главную улицу Барнаула продезинфицируют полностью, от площади Баварина до пр-та Космонавтов.
Также в план работ попали улицы: Деповская, Молодежная, Димитрова, Горького, Мамонтова, Б. Олонская, Мало-Тобольская, Толстого, Брестская, Новоугольная, Профинтерна, Свердлова, Сизова, Цеховая, Пионеров, Советская, 1905 года.
Дезинфекция будет проведена на пр-тах Комсомольском и Социалистическом, на площадях Спартак, Спартак-2, Победы, в проезде 9 Мая и в переулке Радищева.
Хлористая дезинфекция начинается в 23.00 и проводится 10 поливочными машинами.
В мэрии подчеркивают, что водный раствор активного хлора абсолютно безвреден для горожан. Доза подбирается в лаборатории Роспотребнадзора.