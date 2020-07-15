Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 июля 19°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Хлора не жалко. Какие улицы дезинфицируют в Барнауле по ночам от COVID-19

В Барнауле возобновлены масштабные ночные работы по обработке улиц раствором хлора в целях профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщает мэрия города на своем сайте.

Ночная обработка барнаульских улиц от коронавируса в июле 2020 года.
Ночная обработка барнаульских улиц от коронавируса в июле 2020 года.
Мэрия Барнаула.

В ночь с 14 на 15 июля дорожники «Алтайавтодора» проводили обработку на пр-те Ленина — главную улицу Барнаула продезинфицируют полностью, от площади Баварина до пр-та Космонавтов.

Также в план работ попали улицы: Деповская, Молодежная, Димитрова, Горького, Мамонтова, Б. Олонская, Мало-Тобольская, Толстого, Брестская, Новоугольная, Профинтерна, Свердлова, Сизова, Цеховая, Пионеров, Советская, 1905 года.

Дезинфекция будет проведена на пр-тах Комсомольском и Социалистическом, на площадях Спартак, Спартак-2, Победы, в проезде 9 Мая и в переулке Радищева.

Хлористая дезинфекция начинается в 23.00 и проводится 10 поливочными машинами.

В мэрии подчеркивают, что водный раствор активного хлора абсолютно безвреден для горожан. Доза подбирается в лаборатории Роспотребнадзора.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость