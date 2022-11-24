24 ноября
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Жизнь

«Ходит на зубах». В День моржа — 10 необычных фактов о симпатичных ластоногих

Огромные морские «увальни» нежатся на берегах атлантических морей России и даже не подозревают, что ежегодно 24 ноября в стране празднуют их день. Altapress.ru подобрал необычные факты об этих животных.

Стадо моржей отдыхает.
Стадо моржей отдыхает.
unsplash.com

1. Моржи умеют контролировать скорость своего сердцебиения. Чем холоднее вода вокруг, тем медленнее бьется их сердце.

2. Если морж проведет под солнечными лучами хотя бы пару часов, он приобретет розовый цвет, так как от нагрева многочисленные кровеносные сосуды в его толстой шкуре расширятся.

Драматичность моржа.
Драматичность моржа.
unsplash.com

3. В естественной среде обитания моржи живут около 30 лет. Самки дают потомство в возрасте 7−8 лет и обычно раз в три года рожают одного детеныша. Беременность длится 15 месяцев, а потом детеныш еще два года проводит с матерью.

4. Первое название моржей — «odobenus». Оно пришло из древнегреческого языка. В переводе означает «тот, кто ходит на зубах».

Моржи.
Моржи.
unsplash.com

5. Если вам кажется, что моржи неповоротливые, то вам кажется. Эти млекопитающие достаточно гибкие, чтобы задними ластами почесать свою шею.

Справка

По инициативе Всемирного фонда дикой природы и Совета по морским млекопитающим 24 ноября 2008 года учредили День моржей. Такую дату выбрали потому, что в конце осени моржи отправляются на зимовку в Берингов пролив, из-за чего становятся уязвимыми. Так защитники природы решили привлечь внимание общественности к проблемам ластоногих.

6. Если вы заметили лысенького моржа, то, скорее всего, он достаточно старый. Ведь чем старше особь, тем меньше шерсти на ее теле.

Морж греется на солнце.
Морж греется на солнце.
unsplash.com

7. Моржи не брезгуют падалью. Хоть основной рацион и составляют рачки, моллюски и рыба, но и от «остатков» они не отказываются.

8. У моржей по четыре соска, но у самок часто встречается небольшая генетическая аномалия — пятый сосок. Такое встречается и у других животных, но у самок моржей — особенно часто.

Моржиха с детенышем.
Моржиха с детенышем.
unsplash.com

9. Моржи — стадные животные, но некоторые особи предпочитают жить уединенно. Почему они так делают — до сих пор неизвестно.

10. Моржи ориентируются в основном по запаху за счет усов, а вот зрение у них развито слабо.

Отдых на берегу.
Отдых на берегу.
unsplash.com
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