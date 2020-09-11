«Ходить невозможно»: бийчане жалуются на полчище тараканов в подъезде дома

Как пишут в сообществе «Инцидент Бийск», полчище насекомых атаковало дом на улице Ударная, 25. Насекомых травят каждые 10 дней, но это не помогает.
Они возвращаются вновь. Трупы погибших насекомых никто не убирает.
Помимо самого факта гор тараканьих трупов, людей возмущает, что их не предупредили, что насекомых будут травить. В УК «Бикон», обслуживающей дом, проблемы не видят.
«А кто вам пожаловался? Люди что, первый раз тараканов увидели? Ну, потравили. Так и на прошлой неделе травили. О том, что будут проводиться такие мероприятия, люди знали», — ответили местному телевидению в управляющей компании.
Ранее о нашествии насекомых рассказали жители Барнаула. Они засняли гуляющих по аллее насекомых.