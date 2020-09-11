«Ходить невозможно»: бийчане жалуются на полчище тараканов в подъезде дома

Ужасающую картину на днях сняли жители одного из домов наукограда. После протравки насекомых подъезд превратился в сплошное «кладбище» тараканов. «Ходить невозможно, мамочки», — возмущаются люди.

Как пишут в сообществе «Инцидент Бийск», полчище насекомых атаковало дом на улице Ударная, 25. Насекомых травят каждые 10 дней, но это не помогает.

Они возвращаются вновь. Трупы погибших насекомых никто не убирает.

Тараканы в бийском подъезде. vk.com/incident 22

Помимо самого факта гор тараканьих трупов, людей возмущает, что их не предупредили, что насекомых будут травить. В УК «Бикон», обслуживающей дом, проблемы не видят.

«А кто вам пожаловался? Люди что, первый раз тараканов увидели? Ну, потравили. Так и на прошлой неделе травили. О том, что будут проводиться такие мероприятия, люди знали», — ответили местному телевидению в управляющей компании.

Ранее о нашествии насекомых рассказали жители Барнаула. Они засняли гуляющих по аллее насекомых.