Хоккеист Телегин подтвердил свой развод с певицей Пелагеей

По словам хоккеиста, «двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе» и «иногда просто случается жизнь».
Телегин также добавил, что в распаде их отношений нет «вины третьих лиц, обстоятельств или событий».
Известный спортсмен поблагодарил певицу за совместные годы жизни и их дочь Таисию.
Напомним, что слухи о разводе Пелагеи и Телегина появились в декабре после того, как оба удалили совместные фотографии из своих соцсетей.
Звездная пара расписалась в июне 2016 года. Через полгода у них родилась дочь Таисия.