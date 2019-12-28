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Жизнь

Хоккеист Телегин подтвердил свой развод с певицей Пелагеей

Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин подтвердил в своем Instagram-аккаунте, что разводится с народной любимицей Пелагеей и объяснил причины, сообщают «Известия».

Перед барнаульцами выступила Пелагея. 28 июня 2015 года.
Перед барнаульцами выступила Пелагея. 28 июня 2015 года.
Наталья Вязанцева

По словам хоккеиста, «двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе» и «иногда просто случается жизнь».

Телегин также добавил, что в распаде их отношений нет «вины третьих лиц, обстоятельств или событий».

Известный спортсмен поблагодарил певицу за совместные годы жизни и их дочь Таисию.

Напомним, что слухи о разводе Пелагеи и Телегина появились в декабре после того, как оба удалили совместные фотографии из своих соцсетей.

Звездная пара расписалась в июне 2016 года. Через полгода у них родилась дочь Таисия.

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