Хоккеисты «Ак Барса» будут спасать алтайских ирбисов

Снежный барс изображен на гербе Татарстана и является символом клуба, однако в регионе такое животное не обитает, поясняет природоохранное учреждение.
Хоккеисты решили помочь ученым в исследовании редких хищников. Они предоставят новые автоматические камеры.
Новые фото- и видеоловушки позволят ученым расширить границы мониторинговой сети и охватить потенциальные территории обитания снежного барса. Кроме того, хоккейный клуб предоставит финансирование для регулярных антибраконьерских рейдов на территории нацпарка.
«Ак Барс» — легенда хоккея, снежный барс — легенда гор. Надеюсь, сотрудничество станет не менее успешным, и мы сможем охватить неизученные территории и найти новых особей. Главная цель — сохранение и увеличение численности популяции на Алтае, являющейся достоянием всей России", — сказал директор Национального парка «Сайлюгемский» Денис Маликов.
Напомним, что ирбисы нередко попадают в фотоловушки. Парк регулярно делится со своими подписчиками новыми кадрами.