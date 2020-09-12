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Жизнь

Хоккеисты «Ак Барса» будут спасать алтайских ирбисов

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» юудет финансово помогать Национальному парку «Сайлюгемский» в Республике Алтай.

Снежный барс, ирбис.
Снежный барс, ирбис.
programmes.putin.kremlin.ru

Снежный барс изображен на гербе Татарстана и является символом клуба, однако в регионе такое животное не обитает, поясняет природоохранное учреждение.

Хоккеисты решили помочь ученым в исследовании редких хищников. Они предоставят новые автоматические камеры.

Новые фото- и видеоловушки позволят ученым расширить границы мониторинговой сети и охватить потенциальные территории обитания снежного барса. Кроме того, хоккейный клуб предоставит финансирование для регулярных антибраконьерских рейдов на территории нацпарка.

«Ак Барс» — легенда хоккея, снежный барс — легенда гор. Надеюсь, сотрудничество станет не менее успешным, и мы сможем охватить неизученные территории и найти новых особей. Главная цель — сохранение и увеличение численности популяции на Алтае, являющейся достоянием всей России", — сказал директор Национального парка «Сайлюгемский» Денис Маликов.

Напомним, что ирбисы нередко попадают в фотоловушки. Парк регулярно делится со своими подписчиками новыми кадрами.

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