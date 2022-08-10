10 августа
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Жизнь

Хоккейный клуб «Динамо-Алтай» может покинуть руководитель и главный меценат

По неофициальной информации, в течении ближайшего месяца предприниматель Михаил Дроздов может выйти из состава руководителей хоккейного клуба «Динамо-Алтай». Сам бизнесмен и спортивный меценат окончательного решения еще не принял, однако пояснил, что мысли такие есть.

Как открывали дворец спорта "Титов-Арена"
Как открывали дворец спорта "Титов-Арена"
Дмитрий Лямзин

На сайте хоккейной команды Михаил Дроздов значится в должности руководителя АНО ХК «Динамо-Алтай». В этом статусе он работает с 2019 года, когда в структуре клуба произошли серьезные изменения.

Что стало причиной его решения выйти из состава руководителей, Михаил Дроздов подробно не пояснил. Однако по данным altapress.ru, речь может идти о недопонимании, которое возникло между предпринимателем и региональным минспортом, также участвующем в управлении хоккейным клубом.

Напомним, главная хоккейная команда региона «Динамо-Алтай» тренируется и играет во Дворце спорта «Титов-Арена», собственником которой является Михаил Дроздов. В 2018 году бизнесмен выкупил объект у Крайсовпрофа и отремонтировал его.

Предприниматель Михаил Дроздов
Предприниматель Михаил Дроздов
Анна Зайкова

Сейчас спортивная площадка укомплектована всем необходимым и может принимать игры чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Сам предприниматель отмечает, что его решение относительно клуба «Динамо-Алтай» никак не отразится на детской хоккейной школе «Динамо», которая функционирует в «Карандин-Арене». Михаил Дроздов на протяжении многих лет дотирует этот проект и отказываться от него не планирует.

Что происходит в Рубцовске

Так совпало, что буквально на днях прошла информация о якобы закрытии хоккейной «Гимаев-Арены» в Рубцовске. Местный блогер сообщила, что на объект никого не пускают, лед растопили, а оборудование вывезли.

Михаил Дроздов, который построил спортивную площадку на условиях концессии и продолжает ей управлять, пояснил, что «Гимаев-Арена» закрыта на профилактические работы, которые не проводились два года. В сентябре площадку обещают открыть для посещения вновь.

Открытие &quot;Гимаев-Арены&quot; в Рубцовске.
Открытие «Гимаев-Арены» в Рубцовске.
Анна Зайкова

Ранее предприниматель пояснял altapress.ru, что продолжает дотировать арену в Рубцовске, выделяя ежемесячно на это порядка 500 тыс. рублей.

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