Холдинг «Алтайлес» и ГМИЛИКА подвели итоги краевого детско-юношеского экологического конкурса «Природы хрупкая душа»

В конкурсе приняли участие 207 учащихся общеобразовательных, художественных школ, школ искусств и учреждений дополнительного образования Алтайского края от 7 до 17 лет, которые представили 216 творческих работ. Из присланных в музей работ компетентное жюри отобрало 89 на выставку лучших иллюстраций. Победителями стали 18 школьников, еще 18 — лауреатами конкурса. Этих ребят ждут ценные подарки — художественные принадлежности, дипломы и наборы открыток.

Рисунок участника конкурса «Природы хрупкая душа» Фото: ЛХК «Алтайлес»

Цель проекта — формирование у школьников нравственного отношения к миру природы, активной жизненной позиции и мотивации к реальной деятельности в области охраны окружающей среды.

В конкурсе представлены три номинации: «Природа Отчины моей», «Лес — зеленое наследие Алтайского края», «Спасти и сохранить».

Рисунок участника конкурса «Природы хрупкая душа» Фото: ЛХК «Алтайлес» Рисунок участника конкурса «Природы хрупкая душа» Фото: ЛХК «Алтайлес» Рисунок участника конкурса «Природы хрупкая душа» Фото: ЛХК «Алтайлес» Рисунок участника конкурса «Природы хрупкая душа» Фото: ЛХК «Алтайлес» Рисунок участника конкурса «Природы хрупкая душа» Фото: ЛХК «Алтайлес»

Школьники в процессе работы осваивали искусство плаката, узнали, как специалисты и волонтеры сохраняют уникальные леса нашего региона, познакомились с произведениями 25 авторов, среди которых такие известные в нашем регионе и в России имена, как В. Бианки, Р. Рождественский, В. Шукшин, М. Зверев, В. Свинцов, Л. Мерзликин, В. Башунов, М. Юдалевич, Н. Чебаевский, И. Шумилов, Г. Собанский и другие.

Работы ребят были использованы в качестве наглядной агитации на противопожарную тему. Баннеры с рисунками размещены в разных районах Алтайского края.

Рисунок участника конкурса «Природы хрупкая душа» Фото: ЛХК «Алтайлес»

Отметим, ГМИЛИКА и холдинг «Алтайлес» на протяжении пяти лет реализуют эколого-просветительские проекты, участниками которых стали более 1000 детей со всего Алтайского края.