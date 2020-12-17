Холдинг «Алтайлес» и ГМИЛИКА подвели итоги краевого детско-юношеского экологического конкурса «Природы хрупкая душа»

Цель проекта — формирование у школьников нравственного отношения к миру природы, активной жизненной позиции и мотивации к реальной деятельности в области охраны окружающей среды.
В конкурсе представлены три номинации: «Природа Отчины моей», «Лес — зеленое наследие Алтайского края», «Спасти и сохранить».
Школьники в процессе работы осваивали искусство плаката, узнали, как специалисты и волонтеры сохраняют уникальные леса нашего региона, познакомились с произведениями 25 авторов, среди которых такие известные в нашем регионе и в России имена, как В. Бианки, Р. Рождественский, В. Шукшин, М. Зверев, В. Свинцов, Л. Мерзликин, В. Башунов, М. Юдалевич, Н. Чебаевский, И. Шумилов, Г. Собанский и другие.
Работы ребят были использованы в качестве наглядной агитации на противопожарную тему. Баннеры с рисунками размещены в разных районах Алтайского края.
Отметим, ГМИЛИКА и холдинг «Алтайлес» на протяжении пяти лет реализуют эколого-просветительские проекты, участниками которых стали более 1000 детей со всего Алтайского края.
Список победителей можно посмотреть на сайте: www.altailes.com