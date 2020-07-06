Холдинг «Алтайлес» и «Завод Эко Технологий» успешно запустили гидравлический пресс RUF LIGNUM Classic для выпуска топливных брикетов

После анализа технического задания «Завод Эко Технологий» (г. Санкт-Петербург) подобрал для компании «Алтайлес» пресс RUF LIGNUM Classic (Германия), способный перерабатывать до 450 кг опилок в час в режиме 24/7. По специальному заказу на заводе RUF был сделан пуансон с логотипом заказчика. Инженеры сервисной группы завода выезжали в Новичихинский район Алтайского края для наладки, запуска пресса и обучения персонала компании. Поставку пресса, несмотря на пандемию, произвели в кратчайшие сроки.

Иван Ключников,

генеральный директор холдинга «Алтайлес»

Пресс установлен на одном из предприятий компании — «Новичиха лес». Благодаря новому оборудованию увеличена производительность, а на самих брикетах появился фирменный логотип компании. Это очень важно для нас, так как позволит продвигать продукцию под единым брендом компании.

ООО «Новичиха лес» входит в лесную холдинговую компанию «Алтайлес», основные направления — охрана и защита лесов, воспроизводство лесов, производство погонажных изделий, топливных брикетов и др.

«Алтайлес» — первопроходец в сфере производства биотоплива в своем регионе и прекрасный пример заботы об окружающей среде. Производство топливных брикетов, кроме экономической выгоды, несет в себе огромный вклад в сохранение природы. Брикеты — экологически чистое биотопливо, которое изготавливается из отходов производства", — рассказал коммерческий директор ООО «Завод Эко Технологий» Дмитрий Бастриков.

ООО «Завод Эко Технологий» — эксклюзивный поставщик компании RUF и других ведущих европейских производителей, разрабатывает решения по переработке отходов деревообработки и металлообработки, поставляет оборудование, проводит обучение персонала, осуществляет сервисное обслуживание.

Ruf Maschinenbau GmbH & Co — машиностроительная компания и лидер рынка в области брикетирования. Более 50 лет разрабатывает и производит брикетирующие прессы.