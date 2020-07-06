Холдинг «Алтайлес» и «Завод Эко Технологий» успешно запустили гидравлический пресс RUF LIGNUM Classic для выпуска топливных брикетов

Иван Ключников,
генеральный директор холдинга «Алтайлес»
Пресс установлен на одном из предприятий компании — «Новичиха лес». Благодаря новому оборудованию увеличена производительность, а на самих брикетах появился фирменный логотип компании. Это очень важно для нас, так как позволит продвигать продукцию под единым брендом компании.
ООО «Новичиха лес» входит в лесную холдинговую компанию «Алтайлес», основные направления — охрана и защита лесов, воспроизводство лесов, производство погонажных изделий, топливных брикетов и др.
«Алтайлес» — первопроходец в сфере производства биотоплива в своем регионе и прекрасный пример заботы об окружающей среде. Производство топливных брикетов, кроме экономической выгоды, несет в себе огромный вклад в сохранение природы. Брикеты — экологически чистое биотопливо, которое изготавливается из отходов производства", — рассказал коммерческий директор ООО «Завод Эко Технологий» Дмитрий Бастриков.
ООО «Завод Эко Технологий» — эксклюзивный поставщик компании RUF и других ведущих европейских производителей, разрабатывает решения по переработке отходов деревообработки и металлообработки, поставляет оборудование, проводит обучение персонала, осуществляет сервисное обслуживание.
Ruf Maschinenbau GmbH & Co — машиностроительная компания и лидер рынка в области брикетирования. Более 50 лет разрабатывает и производит брикетирующие прессы.