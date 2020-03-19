Холдинг «Алтайлес» подвел итоги работы за 2019 год.

Главное событие — открытие Павловского ДОК по производству плит MDF мощностью 250 тыс. м3 в год. Новый комбинат позволил замкнуть цикл от заготовки до переработки древесины. Таким образом, в компании полностью внедрены технологии безотходного производства. Благодаря комбинату в регионе появился новый продукт — плиты MDF, востребованные в мебельной и строительной промышленности. В рамках пуско-наладочных работ произведено более 73 тыс. м3 плиты.