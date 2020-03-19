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Жизнь
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Холдинг «Алтайлес» подвел итоги работы за 2019 год.

Главное событие — открытие Павловского ДОК по производству плит MDF мощностью 250 тыс. м3 в год. Новый комбинат позволил замкнуть цикл от заготовки до переработки древесины. Таким образом, в компании полностью внедрены технологии безотходного производства. Благодаря комбинату в регионе появился новый продукт — плиты MDF, востребованные в мебельной и строительной промышленности. В рамках пуско-наладочных работ произведено более 73 тыс. м3 плиты.

Запустили Павловский ДОК по производству плит MDF
Запустили Павловский ДОК по производству плит MDF
Пресс-служба холдинга «Алтайлес»

В 2019 году компания произвела более:

  • 450 тыс. м3 пиломатериалов,
  • 24 тыс. м3 погонажных изделий,
  • 10 тыс. м3 клееного бруса,
  • 1 800 м2 окон,
  • 720 м2 дверей,
  • 13 тыс. тонн пеллет,
  • 1 тыс. тонн брикетов,
  • 57 тыс. м3 колотых дров.

Всего произведено товарной продукции более чем на 7 млрд рублей.

Налоговые отчисления составили более 750 млн рублей.

Более 90% заготавливаемой древесины перерабатывается и реализуется в виде готовой продукции.

В 2020 году компания планирует увеличить производство:

  • плит MDF + 120%,
  • погонажных изделий + 20%,
  • домокоплектов из клееного бруса + 20%,
  • брикеты, пеллеты + 50%,
  • окна, двери, лестницы + 100%,
  • колотые дрова + 25%.

Холдинг «Алтайлес» продолжает выполнять обязательства по охране лесов от пожаров с перевыполнением установленных законом нормативов. В 2019 году сотрудники компании потушили 236 лесных пожаров. Средняя скорость обнаружения и тушения лесного пожара составила 20 минут. На противопожарное обустройство лесов, содержание системы мониторинга и профилактики лесных пожаров компания направила более 140 млн рублей собственных средств.

На противопожарные мероприятия компания направила более 140 млн рублей
На противопожарные мероприятия компания направила более 140 млн рублей
Пресс-служба холдинга «Алтайлес»

Создание новых лесов — приоритет работы компании. В 2019 году сотрудники компании вырастили в питомниках более 12 млн штук сеянцев сосны и лиственницы, создали новые леса на площади 436 га, провели уход за лесными культурами на площади 5 тыс. га, дополнение лесных культур, комбинированное лесовосстановление и другие мероприятия. Всего на эти цели компания направила почти 13 млн рублей.

Иван Ключников,
генеральный директор холдинга «Алтайлес»:

Компания продолжит развиваться по пути производства качественной и востребованной на рынке продукции из древесины. Мы будем совершенствовать систему охраны лесов от пожаров, создавать новые леса, увеличивая площади ленточных и приобских боров. Комплексный подход к лесопользованию — наша главная задача, и мы с ней успешно справляемся.

Ознакомиться с годовым отчетом компании можно по ссылке:

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД

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