Холдинг «Алтайлес» подвел итоги работы за 2019 год.

В 2019 году компания произвела более:
- 450 тыс. м3 пиломатериалов,
- 24 тыс. м3 погонажных изделий,
- 10 тыс. м3 клееного бруса,
- 1 800 м2 окон,
- 720 м2 дверей,
- 13 тыс. тонн пеллет,
- 1 тыс. тонн брикетов,
- 57 тыс. м3 колотых дров.
Всего произведено товарной продукции более чем на 7 млрд рублей.
Налоговые отчисления составили более 750 млн рублей.
Более 90% заготавливаемой древесины перерабатывается и реализуется в виде готовой продукции.
В 2020 году компания планирует увеличить производство:
- плит MDF + 120%,
- погонажных изделий + 20%,
- домокоплектов из клееного бруса + 20%,
- брикеты, пеллеты + 50%,
- окна, двери, лестницы + 100%,
- колотые дрова + 25%.
Холдинг «Алтайлес» продолжает выполнять обязательства по охране лесов от пожаров с перевыполнением установленных законом нормативов. В 2019 году сотрудники компании потушили 236 лесных пожаров. Средняя скорость обнаружения и тушения лесного пожара составила 20 минут. На противопожарное обустройство лесов, содержание системы мониторинга и профилактики лесных пожаров компания направила более 140 млн рублей собственных средств.
Создание новых лесов — приоритет работы компании. В 2019 году сотрудники компании вырастили в питомниках более 12 млн штук сеянцев сосны и лиственницы, создали новые леса на площади 436 га, провели уход за лесными культурами на площади 5 тыс. га, дополнение лесных культур, комбинированное лесовосстановление и другие мероприятия. Всего на эти цели компания направила почти 13 млн рублей.
Иван Ключников,
генеральный директор холдинга «Алтайлес»:
Компания продолжит развиваться по пути производства качественной и востребованной на рынке продукции из древесины. Мы будем совершенствовать систему охраны лесов от пожаров, создавать новые леса, увеличивая площади ленточных и приобских боров. Комплексный подход к лесопользованию — наша главная задача, и мы с ней успешно справляемся.