Холдинг «Алтайлес» приглашает на празднование Дня города Барнаула

В программе мероприятия:
- Лесная школа — учимся пользоваться буссолью, высотомером, мерной вилкой, возрастным буравом. Участвуем в викторине о жизни леса.
- Школа домостроения — открытые мастер-классы по монтажу пола, стен, кровли. Совместно с партнером — компанией «Прямой угол».
- Выставка кошек редких пород и продажа пеллет (экологичный наполнитель для кошачьего туалета). Специальная цена — 60 рублей/3 кг.
- Выставка-продажа брикетов (биотопливо для печей). Специальная цена — 100 рублей/упаковка.
- Необычная фотозона. Делай запоминающиеся снимки, выкладывай с #холдингалтайлес, подписывайся на наши каналы @lhk_altailes @altailes_official и получай фирменные подарки от компании.
- Мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению изделий из МДФ.
С нами всегда интересно!