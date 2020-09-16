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Холдинг «Алтайлес» приглашает на празднование Дня города Барнаула

Ждем вас 19 сентября с 11.00 до 18.00 на улице Мало-Тобольская (ближе к проспекту Социалистическому).

ЛХК «Алтайлес»
В программе мероприятия:
  • Лесная школа — учимся пользоваться буссолью, высотомером, мерной вилкой, возрастным буравом. Участвуем в викторине о жизни леса.
  • Школа домостроения — открытые мастер-классы по монтажу пола, стен, кровли. Совместно с партнером — компанией «Прямой угол».
  • Выставка кошек редких пород и продажа пеллет (экологичный наполнитель для кошачьего туалета). Специальная цена — 60 рублей/3 кг.
  • Выставка-продажа брикетов (биотопливо для печей). Специальная цена — 100 рублей/упаковка.
  • Необычная фотозона. Делай запоминающиеся снимки, выкладывай с #холдингалтайлес, подписывайся на наши каналы @lhk_altailes @altailes_official и получай фирменные подарки от компании.
  • Мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению изделий из МДФ.

С нами всегда интересно!

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