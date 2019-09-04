Холдинг «Алтайлес» приглашает принять участие в интерактивной площадке на Дне города

В субботу, 7 сентября, на Дне города Барнаула (площадь Сахарова, ближе к зданию Алтайского госуниверситета на Димитрова, 66) будет работать интерактивная площадка лесной холдинговой компании «Алтайлес». Начало мероприятия в 14.00.
Фото: ЛХК «Алтайлес».
Фото: ЛХК «Алтайлес».
Фото: ЛХК «Алтайлес».
В программе:
- турнир для настоящих мужчин «Лучший дровокол Барнаула». Испытайте себя на прочность! Ограничение по возрасту 18 +.
- конкурс на определение возраста и пород деревьев. Продемонстрируйте свою эрудицию и получите значок «Знаток леса».
- мастер-классы по изготовлению декоративного панно и игрушек.
- выставка продукции компании.
Выкладывайте в Instagram фото с площадки «Алтайлеса» #алтайлес_барнаул и получите фирменные подарки от компании!
Ждем вас! Будет интересно и полезно каждому!