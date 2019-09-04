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Холдинг «Алтайлес» приглашает принять участие в интерактивной площадке на Дне города

Примите участие в турнире для настоящих мужчин «Лучший дровокол Барнаула», сделайте декоративное панно или игрушку, определите возраст дерева и породу, выиграйте призы от компании

Фото: ЛХК "Алтайлес".

В субботу, 7 сентября, на Дне города Барнаула (площадь Сахарова, ближе к зданию Алтайского госуниверситета на Димитрова, 66) будет работать интерактивная площадка лесной холдинговой компании «Алтайлес». Начало мероприятия в 14.00.

Фото: ЛХК «Алтайлес».
Фото: ЛХК «Алтайлес».
Фото: ЛХК «Алтайлес».

В программе:

  • турнир для настоящих мужчин «Лучший дровокол Барнаула». Испытайте себя на прочность! Ограничение по возрасту 18 +.
  • конкурс на определение возраста и пород деревьев. Продемонстрируйте свою эрудицию и получите значок «Знаток леса».
  • мастер-классы по изготовлению декоративного панно и игрушек.
  • выставка продукции компании.

Выкладывайте в Instagram фото с площадки «Алтайлеса» #алтайлес_барнаул и получите фирменные подарки от компании!

Ждем вас! Будет интересно и полезно каждому!

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