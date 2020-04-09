Холдинг «Алтайлес» приступает к охране ленточных и приобских боров от пожаров, а также созданию новых лесов

10 апреля в Алтайском крае официально начнется пожароопасный сезон. Пожарная служба холдинга «Алтайлес» готова к выполнению комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров и профилактике возгораний в приобских и ленточных борах.

На вооружении: 91 пожарно-наблюдательная вышка, 66 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, 292 пожарные машины, 145 тракторов, 10 бульдозеров, 1 тягач с тралом. В случае возникновения крупного лесного пожара компания сможет мобилизовать почти 4000 человек. Оснащение пожарной службы компании в несколько раз превышает установленные законом нормативы. Это необходимо для того, чтобы оперативно реагировать на возникающие возгорания. Средняя скорость обнаружения и тушения лесных пожаров специалистами холдинга составляет всего 20 минут. Время — самый важный фактор, так как сосновые леса алтайского края относятся к высокому классу горимости.

ЛХК «Алтайлес»: архив , 2019 год ЛХК «Алтайлес»: архив , 2019 год ЛХК «Алтайлес»: архив , 2019 год

Для профилактики лесных пожаров сотрудники проводят контролируемые противопожарные выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, прокладывают противопожарные минерализованные полосы, освобождают лесные дороги для свободного проезда пожарной техники, ремонтируют мостовые переправы, вводят в эксплуатацию пожарные наблюдательные вышки, устанавливают информационные стенды с номерами телефонов и др.

Как проходит привязка пожарно-наблюдательных вышек сегодня , 9 апреля

В апреле стартует и лесокультурный сезон. За короткий промежуток времени — обычно он длится две недели — лесоводы выкапывают сеянцы сосны и лиственницы в питомниках и пересаживают их на лесную площадь. Весной предприятия компании посадят 1 млн новых деревьев на площади 218 га. Летом и осенью работы по восстановлению лесов продолжатся.

Иван Ключников,

генеральный директор холдинга «Алтайлес»:

Компания приступает к охране ленточных и приобских боров от пожаров. Кроме того, сотрудники холдинга начинают работы по созданию новых лесов в необходимых объемах. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, мы считаем своим долгом стоять на страже алтайских лесов. Важно учитывать, что комплекс противопожарных и лесовосстановительных мероприятий проводится исключительно за счет собственных средств компании.

Отметим, с 7 апреля в соответствии с постановлением Губернатора Алтайского края предприятия холдинга «Алтайлес» вошли в перечень организаций, которые могут осуществлять свою деятельность в период до 30 апреля. На предприятиях организованы ежедневные медицинские осмотры, измерение температуры тела сотрудников, инструктажи по соблюдению правил профилактики коронавирусной инфекции, приобретены маски и средства для дезинфекции.

Как организована система охраны лесов от пожаров в компании:

Как восстанавливают ленточные и приобские боры:

ЛХК «Алтайлес»