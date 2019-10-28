Холдинг «Алтайлес» завершил лесовосстановительную кампанию 2019 года

К созданию новых лесов и озеленению населенных пунктов активно присоединяются волонтеры. Предприятия холдинга помогают всем желающим техникой, инвентарем, саженцам, подготавливают почву для посадки деревьев.
Так, в Ребрихе лесники, местные жители, участники школьного лесничества «Лесные Робинзоны» высадили новый лес, озеленили аллею и очистили берег озера в Касмалинском заказнике. В Залесово 40 участников, среди которых были взрослые и дети, посадили 80 деревьев, очистили участки около новых насаждений от мусора. В Панкрушихинском районе лесники и волонтеры посадили 3, 5 га нового леса. Совместная с добровольцами работа состоялась более чем в 20 районах Алтайского края.
Валерий Савин,
директор по лесному хозяйству холдинга «Алтайлес»:
Радует, что к нам присоединяется все больше добровольцев. Люди, по-настоящему увлеченные лесом, предлагают свою помощь. Это общественные организации, школьники, жители. Благодарим всех участников за активную гражданскую позицию и реальное содействие. Природе нужно помогать не словами, а делами.
Цифры
За 12 лет площадь ленточных боров увеличилась на 50 тыс. га. Для сравнения: площадь Барнаула 30 тыс. га.
В 2019 году в собственных питомниках холдинг «Алтайлес» вырастил 3, 8 млн молодых сосен.