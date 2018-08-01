«Холера птиц» уничтожила колонию королевских пингвинов на 88%

Исследователи сравнивали размеры колонии на спутниковых снимках, сделанных начиная с 1960 года, и отслеживали изменения ее площади. Колония уменьшалась. Постепенно занятое пингвинами пространство уступало место растительности.
Количество пингвинов начало уменьшаться в конце 1990-х годов, пишет polit.ru. Это совпадает с особенно сильным явлением колебания температуры поверхностного слоя воды. Также была нехватка корма.
Есть версия, что сокращение числа пингвинов на острове связано с «холерой птиц».
Французский полярный институт готовит обширное исследование этой проблемы.