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«Холера птиц» уничтожила колонию королевских пингвинов на 88%

Самая большая в мире колония королевских пингвинов, располагающаяся на территории Национального заповедника Французских Южных и Антарктических территорий, сократилась на 88%. Это показали спутниковые снимки.

Пингвины в Антарктиде.
Пингвины в Антарктиде.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Исследователи сравнивали размеры колонии на спутниковых снимках, сделанных начиная с 1960 года, и отслеживали изменения ее площади. Колония уменьшалась. Постепенно занятое пингвинами пространство уступало место растительности.

Количество пингвинов начало уменьшаться в конце 1990-х годов, пишет polit.ru. Это совпадает с особенно сильным явлением колебания температуры поверхностного слоя воды. Также была нехватка корма.

Есть версия, что сокращение числа пингвинов на острове связано с «холерой птиц».

Французский полярный институт готовит обширное исследование этой проблемы.

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