Холод и снег ударят по Алтайскому краю после двухнедельной жары

Погода резко изменится в Алтайском крае на этой неделе. Понедельник, 14 октября, выдастся еще теплым, но затем начнется похолодание, в некоторых районах к середине недели возможен мокрый снег.

Дневные температуры 14 октября в крае будут достигать +22 градусов. Осадков на территории региона не ожидается.

Однако понедельник, согласно прогнозу синоптиков, станет последним столь жарким днем и поставит точку в продолжительном периоде бабьего лета.

Когда в Алтайском крае изменится погода

Как сообщили altapress.ru в региональном Гидрометцентре, уже во вторник, 15 октября, районы Алтайского края испытают влияние северо-атлантического циклона.

В регионе начнет понижаться температура, на смену безоблачной погоде придут осадки, усилится ветер.

Первый снег. Анна Зайкова.

Когда в Алтайском крае пойдет снег

Уже в середине недели, по предварительному прогнозу, в крае возможны не только дожди, но и мокрый снег, который ожидается в северных и предгорных районах.

Напомним, бабье лето продержалось в Алтайском крае всю первую половину октября.