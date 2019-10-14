Холод и снег ударят по Алтайскому краю после двухнедельной жары

Дневные температуры 14 октября в крае будут достигать +22 градусов. Осадков на территории региона не ожидается.
Однако понедельник, согласно прогнозу синоптиков, станет последним столь жарким днем и поставит точку в продолжительном периоде бабьего лета.
Когда в Алтайском крае изменится погода
Как сообщили altapress.ru в региональном Гидрометцентре, уже во вторник, 15 октября, районы Алтайского края испытают влияние северо-атлантического циклона.
В регионе начнет понижаться температура, на смену безоблачной погоде придут осадки, усилится ветер.
Когда в Алтайском крае пойдет снег
Уже в середине недели, по предварительному прогнозу, в крае возможны не только дожди, но и мокрый снег, который ожидается в северных и предгорных районах.
Напомним, бабье лето продержалось в Алтайском крае всю первую половину октября.