Холода накроют Алтайский край: когда они начнутся и как долго продлятся

Период морозной погоды, который начнется уже 20 ноября, продлится около недели, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Напомним, что существенное похолодание начнется в регионе в течение дня 19 ноября. В ночь на среду температуры воздуха опустятся до −26…−31 градуса. В юго-восточных районах столбики термометров покажут −17…−22 градуса.

Днем 20 ноября будет −20…−25 градусов, в южных районах −15…−20 градусов.

В ночь на 21 ноября станет еще холоднее. Температура составит −27…−32 градуса, местами в южных районах будет до -37 градусов.

Людмила Сырых,

начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

Морозная погода будет связана с тем, что районы Алтайского края будут находиться под влиянием арктического антициклона. Такая погода, по предварительному прогнозу, продержится до 27 ноября.

При этом синоптик подчеркнула, что в отдельные дни указанного периода на непродолжительное время будет происходить потепление и могут наблюдаться небольшие осадки.