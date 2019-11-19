Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 ноября -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Холода накроют Алтайский край: когда они начнутся и как долго продлятся

Период морозной погоды, который начнется уже 20 ноября, продлится около недели, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Морозы в Барнауле
Морозы в Барнауле
Михаил Хаустов

Напомним, что существенное похолодание начнется в регионе в течение дня 19 ноября. В ночь на среду температуры воздуха опустятся до −26…−31 градуса. В юго-восточных районах столбики термометров покажут −17…−22 градуса.

Днем 20 ноября будет −20…−25 градусов, в южных районах −15…−20 градусов.

В ночь на 21 ноября станет еще холоднее. Температура составит −27…−32 градуса, местами в южных районах будет до -37 градусов.

Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

Морозная погода будет связана с тем, что районы Алтайского края будут находиться под влиянием арктического антициклона. Такая погода, по предварительному прогнозу, продержится до 27 ноября.

При этом синоптик подчеркнула, что в отдельные дни указанного периода на непродолжительное время будет происходить потепление и могут наблюдаться небольшие осадки.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость