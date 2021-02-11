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Жизнь

Холода под -40. Алтайский край опустился на дно февральских морозов

Период сильных морозов начался в Алтайском крае — ночью 11 февраля местами по северу региона температура воздуха опустилась ниже отметки -30 градусов.

Морозы в Барнауле
Морозы в Барнауле
Михаил Хаустов

«В Алтайском крае ожидается минимальная температура воздуха 11 и 13 февраля. Местами −30…−36 градусов, 12 февраля на большей части территории −30…−39 градусов», — говорится в прогнозе-консультации регионального Гидрометцентра о неблагоприятных погодных условиях.

Днем в четверг температура воздуха в крае составит −22…−27 градусов, местами в предгорьях будет −16…−21 градусов.

Преимущественно без осадков, местами по востоку небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица.

Ветер западный, 3−8 метров в секунду.

В Барнауле преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Температура воздуха в краевой столице днем 11 февраля составит −22…−24 градуса.

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