Холодный фронт со снегом и дождями надвигается на Алтайский край

В Алтайском крае 28 и 29 октября прогнозируют ухудшение погоды. Возможны усиление ветра, дожди и снег, сообщает алтайский ЦГМС.

В субботу, 27 октября, будет без осадков. Ветер южный, 2−7 м/с, с порывами днем до 10 — 15 м/с. Ночью столбик термометра покажет −2…+3 градуса, в предгорных районах до -7. Днем потеплеет до +10…+15 градусов, в южных районах — до +20.

Ночью в воскресенье, 28 октября, в крае будет без осадков, а днем в западных районах возможен дождь. Прогнозируют юго-западный ветер, ночью 3- 8 м/с, днем его скорость составит 9−14 м/с, местами порывы до 17−22 м/с.

В темное время суток за окном будет +2…+7 градусов, в предгорьях до -3. Днем воздух прогреется до +13…+18 градусов, в северо-западных районах будет +5…+10 градусов.

В понедельник, 29 октября, на большей части территории региона обещают дожди, местами сильные. В конце дня по краю пройдет холодный фронт. Ночью в северо-западных районах возможен мокрый снег. Ветер западный, ночью 5−10 м/с с усилением до 17 м/с, днем 9−14 м/с, местами порывы до 17−22 м/с. Ночью столбики термометров покажут 0…+5 градусов, а днем от +6 до +11.