24 февраля
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Жизнь

Холодный ветер с дождем передают синоптики Алтайского края. Погода 24 февраля

Неблагоприятные условия передает алтайский гидрометцентр на 24 февраля. К какой погоде приготовиться и стоит ли надевать резиновые сапоги — в материале altapress.ru.

Оттепель Снег.
Оттепель Снег.
Настасья Коваленко

Погода в Алтайском крае

Ночью температура составит 0…-5 градусов, местами возможно похолодание до -10. Днем ожидается плюсовая температура до +1…+6 градусов. А в предгорьях наступит настоящая весна — до +7…+12 градусов.

Однако вместе с теплой погодой в Алтайский край придут мокрый снег, который днем превратится в дождь. На дорогах возможна сильная гололедица. Водителям следует быть осторожными на дорогах.

Ветер юго-западный, 6−11 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

Оттепель.
Оттепель.
СС0

Погода в Барнауле

Температура ночью составит 0…-2 градуса. Осадков в это время не ожидается. Днем столбики термометров поднимутся до +3…+5 градусов.

В Барнауле ожидают небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 6−11 м/с.

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