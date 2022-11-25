25 ноября
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Жизнь

Холодно, до -40. Аномально холодная погода придет в Алтайский край под конец ноября

Аномальные холода до -40 придут в Алтайский край. О погоде 26−28 ноября рассказали в региональном Гидрометцентре.

Зима.
Зима.
СС0

Погода в Алтайском крае 26−28 ноября

Ночью 26 ноября в Алтайском крае ожидаются −25…−13 градусов, по югу похолодает до −18…−23 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой и умеренный снег, в предгорьях он может быть сильный. На дорогах вероятны снежные заносы.
Днем градусник покажет 20…-25 градусов. По юго-востоку возможны температура −14…−19 градусов, а также небольшой снег. В эти сутки ветер будет северный, до 17 м/с.

Ночью 27 ноября похолодает до −29…−34 (местами до -40) градусов, а днем до −23…−28 (местами -33) градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков, но местами ожидаются изморозь и туман.

Ночью 28 ноября в Алтайском крае установятся −30…−35 (местами до -40) градусов, а днем −23…−28 (местами до -33) градусов. Снова преимущественно без осадков.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Погода в Барнауле 26−28 ноября

Ночью 26 ноября в Барнауле ожидается температура −27…−29 градусов — с небольшим снегом к полуночи, а днем −23…−25 градусов. Ветер будет северный, 4−9 м/с.

Ночью 27 ноября вероятны −32…−34 градусов, а днем −24…−26 градусов. Утром возможна изморозь.

Ночью 28 ноября в Барнауле обещают −33…−35 градусов, а днем −24…−26 градусов. Преимущественно без осадков.

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