Холодную воду из-за аварии отключили в некоторых домах Барнаула

На участке произошел прорыв на трубе диаметром 150 мм. Аварийная бригада прибыла на место, ведутся земляные работы.
Холодное водоснабжение ограничили по следующим адресам:
- Павловский тракт, 253, 255б, 257, 257б, 257в, 261, 261а, 263, 267;
- Ул. Шумакова, 14, 16;
- Ул. Попова, 105а, 107, 107а, 109.
Горячую воду в этих домах не отключали. Вернуть холодную обещают к 20:30.
Ранее в Барнауле жители многоэтажки остались без тепла и с затопленным подъездом.
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