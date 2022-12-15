15 декабря
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Жизнь

Холодную воду из-за аварии отключили в некоторых домах Барнаула

Авария на водопроводной сети произошла в Барнауле 15 декабря по адресу Павловский тракт, 261, сообщают в горадминистрации.

Кран. Вода. В душе.
Кран. Вода. В душе.
СС0

На участке произошел прорыв на трубе диаметром 150 мм. Аварийная бригада прибыла на место, ведутся земляные работы.

Холодное водоснабжение ограничили по следующим адресам:

  • Павловский тракт, 253, 255б, 257, 257б, 257в, 261, 261а, 263, 267;
  • Ул. Шумакова, 14, 16;
  • Ул. Попова, 105а, 107, 107а, 109.

Горячую воду в этих домах не отключали. Вернуть холодную обещают к 20:30.

Ранее в Барнауле жители многоэтажки остались без тепла и с затопленным подъездом.

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