Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 марта 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Хомяк по кличке Сталин спас свою хозяйку в Британии

Хомяк по кличке Сталин своим укусом помог хозяйке узнать, что у нее имеется редкое и опасное заболевание, сообщает РИА Новости.

Хомяк.
Хомяк.
boredpanda.com

43-летняя Андреа Лэнг убирала клетку, когда питомец укусил ее за палец. Когда палец распух, а из раны пошел гной, женщина обратилась за помощью к медикам.

Женщине назначили антибиотики, но после этого она заметила на руках синяки, и решила узнать, не связаны ли они с укусом грызуна.

В итоге британку доставили в больницу, где специалисты выяснили, что у нее опасно высокий уровень свертываемости белка в крови, вызванный редким заболеванием, которое значительно повышает риск образования тромбов.

«Я очень благодарна хомяку за то, что он меня укусил. Если бы он этого не сделал, я бы никогда не узнала, что у меня такое опасное заболевание крови», — рассказала женщина.

Сейчас женщина добавила к кличке хомяка «доктор».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость