Хомяк по кличке Сталин спас свою хозяйку в Британии

Хомяк по кличке Сталин своим укусом помог хозяйке узнать, что у нее имеется редкое и опасное заболевание, сообщает РИА Новости .

43-летняя Андреа Лэнг убирала клетку, когда питомец укусил ее за палец. Когда палец распух, а из раны пошел гной, женщина обратилась за помощью к медикам.

Женщине назначили антибиотики, но после этого она заметила на руках синяки, и решила узнать, не связаны ли они с укусом грызуна.

В итоге британку доставили в больницу, где специалисты выяснили, что у нее опасно высокий уровень свертываемости белка в крови, вызванный редким заболеванием, которое значительно повышает риск образования тромбов.

«Я очень благодарна хомяку за то, что он меня укусил. Если бы он этого не сделал, я бы никогда не узнала, что у меня такое опасное заболевание крови», — рассказала женщина.

Сейчас женщина добавила к кличке хомяка «доктор».