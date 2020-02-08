Хорек из семьи сотрудника Барнаульского зоопарка прославится на всю страну

Замдиректора Барнаульского зоопарка Александр Чеботарев принял участие в программе «Видели видео» на «Первом канале». Он привез на эфир хорька Асю, видео с участием которой понравилось телевизионщикам.

Ася живет у брата Александра Чеботарева. Зверек принес в свою нору восемь рулонов туалетной бумаги, разорвал все на мелкие кусочки и разместился в куче.

Запись программы состоялась 24 января, выпуск с участием Аси и Александра покажут 9 февраля в 11.11 на «Первом канале», сообщил Barnaul22.

Представители барнаульского зоопарка уже участвовали в этой программе в июне 2019 года. Сергей Писарев и Александр Чеботарев рассказали о зоопарке и его жителях.

Особенно умилило и растрогало студию то, как животные каждый день ждут и встречают своих хозяев.