Хорошая работа, Олег. Как очередной фильм про супергероя Майора Грома возглавил российский кинопрокат

Вторая часть супергеройской франшизы «Майор Гром: Игра» вышла на большие экраны 23 мая и уже возглавила российский кинопрокат, сместив отгремевшее «Сто лет тому вперед». Чем же порадовал и огорчил супергерой в кепке, и чего точно не ожидали фанаты — в нашем материале.

Переосмысление франшизы

Фильм «Майор Гром: Игра» - это продолжение фильма «Майор Гром: Чумной доктор» от Bubble Studios. Режиссер Олег Трофим. Фильм снят по мотивам популярной серии комиксов про Игоря Грома от издательского дома Bubble Comics. За выходные новинку посмотрели 398,5 тыс. зрителей. Лента сместила на второе место фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» и «Сто лет тому вперед».

Пусть фильм хоть и назван по одноименной части комикса, но ждать от него тех же событий не стоит. Bubble Studios еще в первой ленте дали понять фанатам «Майора Грома», что кино про российского «Супермена» в кепке — это далеко не детальная экранизация комиксов. Скорее оно стало переосмыслением известной франшизы 2007 года.

Такое решение пошло фильмам на пользу. Например, сделало основных персонажей более «земными». Сергей Разумовский перестал быть безумным маньяком с целым дворцом пыток у себя в саду, а Майор Гром больше не казался всесильным героем с полицейским значком. Это же позволило заметно снизить градус жестокости и привлечь совсем юную аудиторию.

Первому фильму присвоили рейтинг 12+, но во второй части возрастные ограничение решили повысить до 16+. Связано это с более жестокими сценами, и со сценой распития спиртных напитков.

За счастье нужно бороться

Во второй части майор Игорь Гром (Тихон Жизневский) купается в лучах славы после своего подвига — поимки коварного преступника Сергея Разумовского (Сергей Горошко). Журналисты не отходят от него ни на шаг, про него снимают фильм и собираются нарисовать комикс (своего рода метакомментарий от Bubble Studios). Даже памятник воздвигли в его честь!

Все это безусловно нравится Игорю: он перестает смотреть на всех исподлобья и все больше улыбается. К тому же рядом с ним лучший друг Дмитрий Дубин (Александр Сетейкин) и любимая девушка Юлия Пчелкина (Любовь Аксенова).

И только фраза начальника Федора Прокопенко (Алексей Маклаков), что счастье надо беречь, намекает нам — за счастье майору Грому придется бороться. Но помогут ли ему теперь его хваленая сила, твердолобость и упрямство — об этом и предстоит узнать в фильме.

Фильм "Майор Гром: Игра" Кинопоиск

Драки, взрывы и цветные картинки

Операторская работа и спецэффекты в фильме не только остались на высоте, но и вышли на новый уровень. Это и красивые панорамы Петербурга, и эффектные драки, и множество взрывов (которые так любит студия). Самым масштабным спецэффектом стало, конечно же, падение Александровской колонны в центре Дворцовой площади.

Удачно дополняют повествование вставки в виде комиксов. А они не могут получиться плохо у студии, которая выросла из издательского дома Bubble. Яркие картинки быстро пересказывают сюжет там, где это необходимо, например, в монологе злодея. Впервые к этому приему режиссеры прибегли в приквеле «Майор Гром: Трудное детство».

Динамика в фильме тоже стала в разы мощнее. Если начало фильма может показаться затянутым, то затем повествование летит с разительной скоростью. Ведь на кону уже не две сюжетные линии героя и злодея, а, как минимум, шесть. В первый час просмотра это идет фильму на пользу, а вот к концу — уже во вред.

Фильм "Майор Гром: Игра" Кинопоиск

Как неожиданно и приятно

Как человеку, знакомому с первоисточником, приятно было получить от студии реверанс в сторону фанатов. Фильм кишит различными отсылками к комиксу. От самых мелких, будь то запись в телефоне Пчелкиной («Угорек», как отсылка на комикс «Игорь Угорь»), до вполне очевидных.

Одновременно отсылкой и лейтмотивом фильма становятся шахматы, которые перекочевали из «Трудного детства». Дмитрий Дубин использует фигуры при своем расследовании, горожане играют в них в парке, а Разумовский рисует в своей камере шахматные партии. К тому же шахматы — это именно та самая игра, в которой участвовали Сергей Разумовский и Игорь Гром в комиксе.

«Правила игры просты до неприличия: съеденная фигура означает смерть человека, закрепленного за ней... причем каждый из нас играет своими друзьями!» - Сергей Разумовский, «Майор Гром», № 32, «Игра, часть 8».

Фильм "Майор Гром: Игра" Кинопоиск

Но конечно больше всего эмоций вызвало раскрытие личности одного из самых загадочных героев фильма — Призрака. Bubble Studios постарались сохранить интригу до самой премьеры и даже скрыли имя актера, игравшего антагониста. Подробнее этом вы можете прочитать в скрытой вкладке во избежание спойлеров.

Спойлер Чем ближе была премьера, тем больше фанаты начинали догадываться, кто же скрывается за маской Призрака. Им оказался верный и очень даже живой друг Разумовского Олег Волков. Дмитрий Чеботарев сыграл его хорошо. Без лишнего пафоса (все же это черта Сергея) и с шармом наемника, уставшего от безумной жизни. После выхода фильма героя Дмитрия Чеботарева начали сравнивать с актером Джейком Джилленхолом, который тоже играл суперзлодея в фильме «Человек Паук: Возвращение домой». Связано это с очень похожей внешностью двух актеров. Дмитрий Чеботарев Кинопоиск Джейк Джилленхол Кинопоиск

Персонажей много, но где сюжет?

Как уже упоминалось ранее, в фильме слишком много сюжетных линий. Чем дальше разворачивается фильм, тем больше героев становится, от чего перестаешь понимать происходящее или попросту устаешь. Как минимум, парочку можно было смело исключить и тем самым сократить хронометраж без вреда для сюжета.

Больше всего зрителей смутила линия Августа ван дер Хольта (Матвей Лыков), который нужен был больше для того, чтобы ввести зрителей в заблуждение. Сначала с ролью подставного злодея он справлялся хорошо и красиво. Но затем решил, что хочет быть полноценным антагонистом, и ворвался в финальную битву — в которой его не ждали. Кроме смеха появление Августа в костюме эдакого железного человека больше ничего не вызвало.

Фильм "Майор Гром: Игра" Кинопоиск

Следует отметить, что Август ван дер Хольт буквально лишний персонаж во вселенной «Майора Грома». Он — антагонист другой серии комиксов «Красная фурия» и ее продолжения «Союзники».

Стараясь рассказать все и сразу и при этом успеть похвастаться достижениями студии, режиссеры приносят в жертву главное — сюжет. Линии главных героев раскрываются не до конца, некоторые их поступки кажутся нелогичными, а сюжетные дыры вызывают вопросы. Возможно свет на них прольет режиссерская версия, если такую решат выпустить.

Недоумение возникает и юмор в фильме. Уж слишком бросается в глаза обилие не самых свежих мемов, и далеко не все из них срабатывают удачно. Неизвестно, кому они все-таки предназначались. Подросткам, которых не всех пустили на фильм, или взрослым, которые не все шутки из интернета знают?

Фильм "Майор Гром: Игра" Кинопоиск

О концовке фильма зрители сложили противоречивые мнения. Одни остались более чем довольны финалом, других же он и вовсе разочаровал. Подробнее об этом можно прочитать в скрытой вкладке, во избежание спойлеров.

Спойлер Скажу честно, смерть Сергея Разумовского удивила больше скрытой личности Призрака. Ведь это — самый популярный персонаж серии «Майор Гром», ему даже посвятили отдельную линейку комиксов «Чумной доктор». Так что было весьма неожиданно, что студия рискнет избавиться от любимчика публики. Но его смерть не вызывает того отклика, на который рассчитывал режиссер, принося такую жертву. Ведь Сергей Разумовский не умирает от руки своего врага и не пытается закончить свое сумасшествие самостоятельно. Его просто случайно застреливает дрон. И от этого становится даже обидно за персонажа.

А что дальше

Фильм «Майор Гром: Игра» сугубо развлекательный и со своей задачей хорошо справляется. Такой приятно посмотреть вечером после рабочего дня с друзьями или с детьми (если им есть 16+, конечно же).

Впереди зрителей ждет третий фильм франшизы «Майор Гром». И судя по намеку в финале и сцене после титров, основой для ленты станет один из последних томов в линейке комиксов «Майор Гром».

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