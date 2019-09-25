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Жизнь

Хорошо пошла: жители края делятся снимками летящего космического корабля

25 сентября с космодрома Байконур состоялся запуск пилотируемого космического корабля с ракетой-носителем «Союз-ФГ».

Полет пилотируемого космического корабля
Полет пилотируемого космического корабля
Barnaul 22

Ракетоноситель пролетел на Алтайским краем. Жители запечатлели его на свои телефоны и делятся снимками в соцсетях. Первые фото опубликовал паблик Barnaul 22.

Полет пилотируемого космического корабля
Полет пилотируемого космического корабля
Barnaul 22
Полет пилотируемого космического корабля
Полет пилотируемого космического корабля
Barnaul 22

Ранее жителей региона предупреждали, что от корабля могут отделиться ступени и упасть в зоне трех сел Третьяковского района (Новоалейское, Плоское и Шипуниха), а также над Чарышским районом у озера Белоголосово. Людям не рекомендовали выходить на открытые пространства, закрыть технику и скот.

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