Хорошо пошла: жители края делятся снимками летящего космического корабля

Ракетоноситель пролетел на Алтайским краем. Жители запечатлели его на свои телефоны и делятся снимками в соцсетях. Первые фото опубликовал паблик Barnaul 22.

Полет пилотируемого космического корабля Barnaul 22 Полет пилотируемого космического корабля Barnaul 22

Ранее жителей региона предупреждали, что от корабля могут отделиться ступени и упасть в зоне трех сел Третьяковского района (Новоалейское, Плоское и Шипуниха), а также над Чарышским районом у озера Белоголосово. Людям не рекомендовали выходить на открытые пространства, закрыть технику и скот.