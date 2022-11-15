15 ноября
﻿
Жизнь

Хоровод Дедов Морозов, оранжевый снеговик и обезьянья горка — как 20 лет назад встречали Новый год в Барнауле

Скоро грядет Новый 2023 год. Altapress.ru стало интересно, а как же барнаульцы встречали праздник ровно 20 лет назад? Оказалось, что очень весело — с полком Дедов Морозов и большой обезьяньей головой. Посмотрите наш исторический фоторепортаж и убедитесь сами.

Новый 2003 год в Барнауле
Новый 2003 год в Барнауле
Анна Зайкова

Дети готовились к встрече Нового года наравне со взрослыми. Проверяли «катучесть» ледяных горок и лепили животных из снега. Здесь можно было повстречать и зайчика, и лисичку в пышном платье и даже крокодила.

Новый 2003 год в Барнауле
Новый 2003 год в Барнауле
Анна Зайкова
Новый 2003 год в Барнауле
Новый 2003 год в Барнауле
Анна Зайкова
Новый 2003 год в Барнауле
Новый 2003 год в Барнауле
Анна Зайкова

Полным ходом работы шли на площади Сахарова. Конечно, елочка была тогда меньше, но зато гораздо пышнее. Лед для скульптур и сцены вырезали из замерзшей Оби.

Новый 2003 год в Барнауле
Новый 2003 год в Барнауле
Анна Зайкова
Новый 2003 год в Барнауле
Новый 2003 год в Барнауле
Анна Зайкова
Новый 2003 год в Барнауле
Новый 2003 год в Барнауле
Анна Зайкова
Новый 2003 год в Барнауле
Новый 2003 год в Барнауле
Анна Зайкова

Кстати, вот так выглядел план праздничной площади. Если присмотреться, то около елки можно увидеть грозную гориллу — это проект горки. Он представлял большую обезьянью голову, изо рта которой выезжали дети.

Правда, почему именно горилла — неизвестно. Ведь 2002 год был годом козы.

Новый 2003 год в Барнауле
Новый 2003 год в Барнауле
Анна Зайкова
Новый 2003 год в Барнауле
Новый 2003 год в Барнауле
Анна Зайкова

Отличное праздничное настроение задавали всем веселые Деды Морозы. Красные шубы и белые бороды надели на себя члены Союза правых сил. Около статуи другого дедушки — Ленина они водили хоровод и пели песни.

Новый 2003 год в Барнауле
Новый 2003 год в Барнауле
Анна Зайкова
Новый 2003 год в Барнауле
Новый 2003 год в Барнауле
Анна Зайкова
Новый 2003 год в Барнауле
Новый 2003 год в Барнауле
Анна Зайкова

Окунитесь в атмосферу праздника, который был 20 лет назад.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость