Дети готовились к встрече Нового года наравне со взрослыми. Проверяли «катучесть» ледяных горок и лепили животных из снега. Здесь можно было повстречать и зайчика, и лисичку в пышном платье и даже крокодила.
Полным ходом работы шли на площади Сахарова. Конечно, елочка была тогда меньше, но зато гораздо пышнее. Лед для скульптур и сцены вырезали из замерзшей Оби.
Кстати, вот так выглядел план праздничной площади. Если присмотреться, то около елки можно увидеть грозную гориллу — это проект горки. Он представлял большую обезьянью голову, изо рта которой выезжали дети.
Правда, почему именно горилла — неизвестно. Ведь 2002 год был годом козы.
Отличное праздничное настроение задавали всем веселые Деды Морозы. Красные шубы и белые бороды надели на себя члены Союза правых сил. Около статуи другого дедушки — Ленина они водили хоровод и пели песни.
Окунитесь в атмосферу праздника, который был 20 лет назад.