Скоро грядет Новый 2023 год. Altapress.ru стало интересно, а как же барнаульцы встречали праздник ровно 20 лет назад? Оказалось, что очень весело — с полком Дедов Морозов и большой обезьяньей головой. Посмотрите наш исторический фоторепортаж и убедитесь сами.

Дети готовились к встрече Нового года наравне со взрослыми. Проверяли «катучесть» ледяных горок и лепили животных из снега. Здесь можно было повстречать и зайчика, и лисичку в пышном платье и даже крокодила.

Новый 2003 год в Барнауле Анна Зайкова Новый 2003 год в Барнауле Анна Зайкова Новый 2003 год в Барнауле Анна Зайкова

Полным ходом работы шли на площади Сахарова. Конечно, елочка была тогда меньше, но зато гораздо пышнее. Лед для скульптур и сцены вырезали из замерзшей Оби.

Новый 2003 год в Барнауле Анна Зайкова Новый 2003 год в Барнауле Анна Зайкова Новый 2003 год в Барнауле Анна Зайкова Новый 2003 год в Барнауле Анна Зайкова

Кстати, вот так выглядел план праздничной площади. Если присмотреться, то около елки можно увидеть грозную гориллу — это проект горки. Он представлял большую обезьянью голову, изо рта которой выезжали дети.

Правда, почему именно горилла — неизвестно. Ведь 2002 год был годом козы.

Новый 2003 год в Барнауле Анна Зайкова Новый 2003 год в Барнауле Анна Зайкова

Отличное праздничное настроение задавали всем веселые Деды Морозы. Красные шубы и белые бороды надели на себя члены Союза правых сил. Около статуи другого дедушки — Ленина они водили хоровод и пели песни.

Новый 2003 год в Барнауле Анна Зайкова Новый 2003 год в Барнауле Анна Зайкова Новый 2003 год в Барнауле Анна Зайкова

Окунитесь в атмосферу праздника, который был 20 лет назад.