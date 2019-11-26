Хоровод с главным волшебником края: как прошел день рождения Деда Мороза

Волшебство началось с прибытия главного чародея Алтайского края и его внучки Снегурочки на санях. Дед Мороз наградил участников краевого творческого конкурса, которые сделали самые необычные варежки, подарками от организаторов и партнеров. Затем на сцене появились талантливые коллективы с песнями и танцами, которые зарядили отличным настроением всех гостей праздника.
Генеральный партнер мероприятия «Совкомбанк» разыграл бытовую технику, группа компаний «Алгоритм» подарила танцы с мишками и сладкие подарки, а «Ростелеком» устроил настоящий бой валенками. Алейский пищекомбинат «Меленка-ОСТ» согревал гостей ароматными пельменями во фритюре ТМ «Большая кастрюля». Праздник завершился дружным хороводом.