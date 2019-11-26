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Хоровод с главным волшебником края: как прошел день рождения Деда Мороза

24 ноября у торгового центра «Праздничный» прошел волшебный праздник — день рождения Деда Мороза. Интерактивы от партнеров события, выступление творческих коллективов и награждение участников краевого конкурса «Варежки Деда Мороза» в нашем фоторепортаже.

День рождения Деда Мороза.
День рождения Деда Мороза.
Дмитрий Лямзин.

Волшебство началось с прибытия главного чародея Алтайского края и его внучки Снегурочки на санях. Дед Мороз наградил участников краевого творческого конкурса, которые сделали самые необычные варежки, подарками от организаторов и партнеров. Затем на сцене появились талантливые коллективы с песнями и танцами, которые зарядили отличным настроением всех гостей праздника.

Генеральный партнер мероприятия «Совкомбанк» разыграл бытовую технику, группа компаний «Алгоритм» подарила танцы с мишками и сладкие подарки, а «Ростелеком» устроил настоящий бой валенками. Алейский пищекомбинат «Меленка-ОСТ» согревал гостей ароматными пельменями во фритюре ТМ «Большая кастрюля». Праздник завершился дружным хороводом.

Организатор
Организатор
Организатор
Организатор
Организатор
Организатор
Место
Место
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер

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