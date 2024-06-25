Хоррор про Колобка. Барнаульцы признались на видео, какие экранизации хотят увидеть

Не смотря на обилие отечественных экранизаций, еще остались книги, которые так и просятся на экран. Редакция altapress.ru провела опрос, чтобы узнать у жителей Барнаула, какие экранизации им хотелось бы увидеть.

Факты

1. Первая экранизация в мире

Вышедший в 1897 году фильм «Смерть Нэнси Сайкс» является экранизацией одного эпизода из романа Чарльза Диккенса «Оливер Твист». Полноценная экранизация всего «Оливера Твиста» вышла немного позже, в 1909 году.

2. Первая экранизация в России

В 1909 году свет увидел короткометражный игровой фильм «Тарас Бульба» — по мотивам повести Николая Гоголя. Именно этот фильм можно считать первой в России экранизацией книги.

3. Самая кассовая экранизация-фильм

«Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2», фильм 2011 года. Он собрал в прокате почти 1 млрд 350 млн долларов!

Однако, если брать в расчет инфляцию, то самой кассовой экранизацией можно назвать «Унесенные ветром» по одноименному роману Маргарет Митчелл. Этот фильм, вышедший в 1939 году, собрал 400 млн долларов. Эта сумма в пересчете на «современные» деньги превращается почти в 4,2 млрд долларов!

4. Самая кассовая экранизация-сериал

Данный титул принадлежит «Игре престолов». За все 8 сезонов «Игры» телеканал HBO заработал около 9,5 млрд долларов. Бюджет же составил около 500 млн долларов.

5. Книга, которую экранизировали больше всего

Поразительное число в 211 экранизаций имеет известный на весь мир сборник детективов про сыщика Шерлока Холмса, авторства Артура Конана Дойла.

Иванцева Вероника, Коробцова Ксения

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