Хоть что-то хорошее: «Оливье» в этом году обойдется дешевле

Подсчет индекса «Оливье» (изменения цены на необходимые продукты для салата) из года в год ведет Росстат.
СМИ попросили эксперта, доцента базовой кафедры торговой политики ФГБОУ ВО РЭУ им. Плеханова Светлану Казанцеву, составить аналогичный индекс, ориентируясь на цены в популярных российских магазинах.
Специалист вычислила, что если приобретать продукты в торговых точках эконом-класса, пользуясь акциями и скидками, то «оливье» обойдется на дешевле на 10% по сравнению с прошлым годом.
В самом бюджетном магазине можно умудриться купить необходимые продукты на 208 рублей, в самом дорогом они обойдутся в 416 — 473 рубля. Больше всего в «оливье» подешевела колбаса.
«Высокие темпы прироста стоимости салата по сравнению со среднероссийским значением 2019 года в двух других магазинах объясняются тем, что эти магазины относятся к сегменту нишевых магазинов, то есть тех магазинов, которые ориентированы либо на потребителей с доходом выше среднего, либо на потребителей с определенными требованиями к продуктам (например: состав, экологичность)», — пояснила Казанцева.