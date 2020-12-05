Хоть что-то хорошее: «Оливье» в этом году обойдется дешевле

Главный атрибут новогоднего стола — салат «Оливье» — в 2020 году обойдется россиянам дешевле, сообщает «Российская газета». В среднем за весь необходимый набор продуктов для «тазика» салата они отдадут 293 рубля вместо прошлогодних 326 рублей.

Подсчет индекса «Оливье» (изменения цены на необходимые продукты для салата) из года в год ведет Росстат.

СМИ попросили эксперта, доцента базовой кафедры торговой политики ФГБОУ ВО РЭУ им. Плеханова Светлану Казанцеву, составить аналогичный индекс, ориентируясь на цены в популярных российских магазинах.

Специалист вычислила, что если приобретать продукты в торговых точках эконом-класса, пользуясь акциями и скидками, то «оливье» обойдется на дешевле на 10% по сравнению с прошлым годом.

В самом бюджетном магазине можно умудриться купить необходимые продукты на 208 рублей, в самом дорогом они обойдутся в 416 — 473 рубля. Больше всего в «оливье» подешевела колбаса.