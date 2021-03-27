Хоть лай, хоть мяукай: ученые рассказали, почему коты игнорируют людей

Токийские ученые провели эксперимент с 20 котами. Специалисты узнали, что животные могут узнавать голоса хозяев, хоть и предпочитают их игнорировать, сообщает LADbible.

Исследователи проигрывали записи голосов незнакомцев и владельцев кошек, которые звали их по кличкам. В помещении находились только животные.

Ученые следили за движение ушей и хвоста, вокализацией и расширением зрачков. Кошки проявляли «ориентировочное поведение», когда слышали хозяев: поворачивали головы и уши. Так авторы исследования отметили, что коты пытались увидеть хозяев, а значит, определили их голос.

И несмотря на это, коты почти не двигались, независимо от того, кто их звал. «Кошки, в отличие от собак, в древности не были приучены, чтобы подчиняться приказам людей», — говорят исследователи.