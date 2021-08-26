Хоть в космос, хоть в науку. 9 знаменитых собак мира и их подвиги

4 Пальма

В 1976 году корреспондент «Комсомольской правды» Юрий Рост заметил в аэропорту Внуково собаку, жившую под вагоном на летном поле. Ее звали Пальма и она встречала каждый Ил-18. Дело в том, что именно на таком самолете улетел ее хозяин.

Четвероногую хотели забрать многие добрые люди, но настоящего хозяина так и не нашли. Впоследствии Пальма стала питомцем доцента Киевского пединститута Веры Котляревской и подарила ее семье трех щенков.