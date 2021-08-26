Хоть в космос, хоть в науку. 9 знаменитых собак мира и их подвиги

Есть выражение «Мы с Тамарой ходим парой». А вот Белка со Стрелкой парой летали в космос. Путешествие за пределы Земли они совершили на корабле «Спутник-5» 19 августа 1960 года. Благодаря подвигу пушистых космонавтов ученые получили данные о пребывании живых существ в бездонной и бесконечной галактике.
Собакой Павлова называют собирательный образ подопытных «питомцев» нобелевского лауреата Ивана Павлова. На четвероногих он исследовал условные рефлексы и внес большой вклад в развитие медицины.
Снуппи — афганская борзая, которую клонировал южнокорейский ученый Ву Сук Хвангу.
Журнал Time назвал собаку главным научным достижением 2005 года.
В 1976 году корреспондент «Комсомольской правды» Юрий Рост заметил в аэропорту Внуково собаку, жившую под вагоном на летном поле. Ее звали Пальма и она встречала каждый Ил-18. Дело в том, что именно на таком самолете улетел ее хозяин.
Четвероногую хотели забрать многие добрые люди, но настоящего хозяина так и не нашли. Впоследствии Пальма стала питомцем доцента Киевского пединститута Веры Котляревской и подарила ее семье трех щенков.
Джульбарс — овчарка, участвовавшая в Великой Отечественной войне. За время службы пес спас тысячи людей, обнаружил 7 тыс. мин и 150 снарядов.
В 1945-м Джульбарса удостоили медали «За боевые заслуги». Его, раненого, на Параде Победы пронесли на кителе Сталина.
Лайка — первое животное, которое вывели на орбиту Земли.
По стечению обстоятельств в космосе она провела меньше 6 часов и погибла. Из-за технической ошибки в конструкции кабины.
Хатико — не только персонаж фильма. Прототипом киношного пса стал реальный Хатико из Японии, чья трагическая история началась в 1925 году. Хозяин питомца скончался от сердечного приступа. Но Хатико продолжал ждать мужчину на железнодорожной станции в течение следующих 9 лет, до самой смерти.
Памятник верному четвероногому поставили еще при жизни. Сейчас это место встречи влюбленных и символ незабвенной любви.
Дворняга Пью из Таиланда прославился в 2014-м. Он нашел на свалке новорожденного ребенка в полиэтиленовом пакете и отнес его своему хозяину. Тот незамедлительно передал малыша в больницу.
Пью наградили ошейником с орденом. А его хозяину вручили 250 евро.