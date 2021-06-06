«Хоть польза будет»: сибирячка продает девственность за 200 тысяч долларов

Молодая жительница Новосибирска продает девственность за 200 тысяч долларов. Объявление о продаже она опубликовал на одном из сайтов знакомств, пишет «КП-Новосибирск».

Согласно данным анкеты, девушке 21 год.

Также сибирячка указала, свои данные: объем ее груди — 100 сантиметров, талия — 75 сантиметров и бедра — 100 сантиметров.

«К своим годам поняла, что целомудрие и порядочность, увы, не ценятся, а иногда даже пугают молодых людей. Поэтому я хочу получить от девственности какую-то пользу», — объяснила девушка.

Как оказалось у нее есть условие — она хочет пообщаться и узнать лучше своего будущего партнера. По словам сибирячки, так она будет чувствовать себя комфортнее.