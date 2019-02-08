Барнаульцы выбрали территории, которые нужно благоустроить

В Барнауле завершилось интернет-голосование за общественные территории, которые обновят в 2019 году. Больше всего голосов получили два участка аллеи по улице Георгия Исакова и сквер по ул. Панфиловцев, 22. Полный список территорий и отданных за них голосов опубликован на сайте администрации города.

За две недели за территории будущего благоустройства барнаульцы отдали более 63 тыс. голосов (напомним, что один пользователь мог голосовать неограниченное количество раз). Горожане выбирали среди 49 участков. В лидерах оказалась аллея на Георгия Исакова: она разделена на два участка и каждый набрал по 10,7 тыс. голосов. Сквер на улице Панфиловцев, 22 набрал 8,4 тыс. голосов.

В числе объектов, набравших больше всего голосов, — Демидовская площадь, Речной вокзал, площадь Маршала Жукова, Мизюлинская роща и другие. Жители города также голосовали за парк «Юбилейный», расположенный на улице Гущина и Малахова, сквер на улице 50 лет СССР, 29 и Сиреневый бульвар (в районе «Ленты», которая находится на Павловском тракте).

Антон Шеломенцев,

председатель комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи Барнаула:

Итоги голосования необходимо утвердить на общественной комиссии, которая пройдет в ближайшее время. Члены комиссии также примут решение о разработке эскизных проектов, проектно-сметной документации для последующей реализации благоустройства территорий, которые выбрали горожане.

На благоустройство выбранных территорий по программе «Формирование комфортной городской среды» направят около 100 млн рублей. Деньги пойдут на ремонт покрытий дорог и тротуаров, замену опор освещения, посадку деревьев и кустарников, замену малых архитектурных форм.

Как голосовали