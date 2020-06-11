«Хотите забюрократизировать?»: сибиряку смешно отказали в наблюдении за голосованием по Конституции

Житель Кемеровской области Вячеслав Чернов рассказал, как захотел стать наблюдателем на голосовании по поправкам к Конституции РФ и чем это закончилось, пишет « Тайга.инфо ».

Мужчина подал документы для регистрации наблюдателем, сделал все по инструкции, но его обвинили в «забюрократизировании» исторического дня для России.

«Я, как ответственный и порядочный гражданин, хочу убедиться, что голосование на моем участке будет проведено честно. Все, что я хочу — просто прийти на участок, посмотреть, чтобы в ящик не накидали лишнего», — объяснил Чернов свое решение.

При этом ЦИК разрешает стать наблюдателем. Но на уровне регионов, судя по рассказам сибиряка, все не так просто.

Началось все с того, что заставили заполнять документы не так, как требуется. А закончилось тем, что нашли ошибки в бумагах, которые заполнены не так, как требуется.

Пикеты против поправок в Конституцию в Алтайском крае , 17 марта 2020 года. altkprf.ru/

История кемеровчанина Вячеслава ( сказ о том , как один сибиряк хотел своими правами воспользоваться):

«Щас развеселю вас. Я, как ответственный и порядочный гражданин хочу убедиться, что голосование на моем участке будет проведено честно.

Все, что я хочу — просто прийти на участок, посмотреть, чтобы в ящик не накидали лишнего, честно разделили содержимое на две пачки и честно каждую посчитали. Больше мне ничего не нужно.

ЦИК говорит — хочешь убедиться, что все честно? Ну ладно. Мы уполномочиваем Общественную палату — обращайся к ней для оформления.

Я читаю положение Общественной палаты на 23 листах — это необходимо, чтобы безошибочно собрать документы. Мы принимаем решение вместе с несколькими людьми подать документы от имени некоммерческой организации. Я напрягаю бухгалтера и полдня мы тратим на сбор нужных бумаг.

Заполняем заявление, оформляем протокол собрания, заполняем бланк приложения с указанием полных сведений о потенциальных наблюдателях. Каждый наблюдатель заполняет заявление и согласие на обработку данных от своего имени и копирует паспорт.

Часть из наблюдателей живет в Кемерово. Я сажусь в машину и пилю 400 км, чтобы сдать документы. По пути мне нужно заехать в Белово и забрать заявления и копии паспортов Кемеровских коллег.

Приношу в Кемеровскую общественную палату пачку из 43 листов. Принимает у меня пачку сотрудница палаты. Она дает мне бумажку с телефоном и именем начальницы — я должен позвонить ей на следующий день.

Пилю назад 400 км. Сплю. Звоню.

— У вас неправильно заполнен протокол. Вы не указали в нем все данные по наблюдателям. Есть только указание на их количество.

— Да, но я заполнил ту форму, которая опубликована в приложении к вашему положению. Там нужно указать сведения о количестве, а в следующем абзаце написано, что все личные данные указываются уже в приложении, которое тоже является вашей же формой.

— Нет, вам нужно было указать все данные еще в протоколе, потому что приложение может потеряться.

То есть, она хочет, чтобы данные по наблюдателям были указаны в протоколе, в приложении к протоколу и еще, согласно положению, поданы на электронном носителе. Одни данные. В трех вариантах.

Женщина не унимается и говорит еще очень много всяких слов. Я говорю — хорошо, во избежание недоразумений, вы могли бы письменно обозначить все свои замечания к документам, чтобы я мог внести корректировки в соответствии с замечаниями?

А теперь внимание! Подождите. Дайте проораться.

Она отвечает:

— А вы, так понимаю, хотите забюрократизировать?»