Профсоюзы просят кабмин принять решение об обязательной вакцинации

В качестве исключения прививка не потребуется гражданам, имеющим противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, а также имеющих необходимый уровень антител, предлагают в тексте обращения.
Стороны также призвали трудящихся сделать прививку, а работодателей — использовать имеющиеся у них возможности для вакцинации работников.
Ранее стало известно, что обязательная вакцинация для отдельных профессиональных групп уже введена в 10 субъектах РФ. С 28 июня этот список пополнят еще восемь регионов.