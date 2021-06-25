Профсоюзы просят кабмин принять решение об обязательной вакцинации

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) просят правительство РФ принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения, пишет «ТАСС».

В качестве исключения прививка не потребуется гражданам, имеющим противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, а также имеющих необходимый уровень антител, предлагают в тексте обращения.

Стороны также призвали трудящихся сделать прививку, а работодателей — использовать имеющиеся у них возможности для вакцинации работников.

Ранее стало известно, что обязательная вакцинация для отдельных профессиональных групп уже введена в 10 субъектах РФ. С 28 июня этот список пополнят еще восемь регионов.