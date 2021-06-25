26 июня
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Жизнь

Профсоюзы просят кабмин принять решение об обязательной вакцинации

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) просят правительство РФ принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения, пишет «ТАСС».

Вакцина. Коронавирус.
Вакцина. Коронавирус.
CC0

В качестве исключения прививка не потребуется гражданам, имеющим противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, а также имеющих необходимый уровень антител, предлагают в тексте обращения.

Стороны также призвали трудящихся сделать прививку, а работодателей — использовать имеющиеся у них возможности для вакцинации работников.

Ранее стало известно, что обязательная вакцинация для отдельных профессиональных групп уже введена в 10 субъектах РФ. С 28 июня этот список пополнят еще восемь регионов.

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