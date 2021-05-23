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Жизнь

Хозяин хорька купил своему питомцу четырехдневный тур на Алтай за 30 тыс. рублей

Житель Томска заказал у туристической компании тур на Алтай для своего хорька Буси, сообщает Telegram-канал Mash.

Хорек.
Хорек.
СС0

Владелец хорька Вячеслав занимается криптовалютой. Чтобы развлечь питомца, который скучает дома, ожидая его с работы, было решено подарить зверьку путешествие.

— Хорек посетит 7 водопадов на Телецком озере, гору Кокуя, прогуляется на лошадях на высоту Тулунту, сплавится по реке Бия. Весьма спокойно, для питомца вполне пойдет — порогов почти нет, — рассказал организатор тура Андрей Шишков.

Перевозить хвостатого путешественника будут в автобусе на отдельном месте. Отдельный организатор будет гулять с животным и устраивать ему фотосессии для отчета. За такую услуги владелец хорька заплатил двойную цену — 30 тыс. рублей. В путешествие Буся отправится 10 июня.

Пока хорек готовится к поездке, в турфирме уже задумались о том, чтобы включить услугу группового отдыха домашних животных в прайс-лист.

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