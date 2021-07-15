Хозяин, не отставай. Как в Барнауле прошли шумные и веселые соревнования по каникроссу

11 июля в Барнауле на лыжной базе «Динамо» стартовали любительские соревнования по каникроссу. Корреспонденты altapress.ru побывали на «Трассе здоровья», где познакомились со звездными четвероногими атлетами и их хозяевами. Об этом — наш репортаж.

Начнем с азов Каникросс — это вид кинологического спорта, где спортсмен преодолевает различные дистанции вместе со своей собакой. Хозяину необходимо давать команды жестами, голосом и направлять своего подопечного. Такие мероприятия носят командный характер. Организатором выступает приют для животных «Ласка». Главными героями, конечно же, становятся участники с теми собаками, которые когда-то были в приюте или сейчас находятся в нем. Эти «бездомыши» с большим опытом тренировок стали победителями в большинстве.

Соревнования по каникроссу в Барнауле , июль 2021 года. Анна Молчанова , ИД «Алтапресс»

Собаки лают , хозяева лайкают

Соревнования по каникроссу в приюте «Ласка» впервые задумали и воплотили в жизнь в 2014 году. С тех пор соревнования проводятся каждый год и становятся все более массовыми. В этом году забег был ориентирован в первую очередь на дебютантов, на старт вышли 39 пар.

Помимо простых забегов «Хозяин — собака» была еще захватывающая эстафета, где соперничали команды, состоящие из трех пар.

Настя Некрасова, бежавшая эстафету с дворняжкой Канди из приюта, запыхавшись подтверждает: «Гораздо ответственнее бежать эстафету, ведь главное — не подвести команду. В нашем забеге тянула я, у Канди было мало тренировок, поэтому я вела ее и подгоняла».

Соревнования по каникроссу в Барнауле , июль 2021 года. Анна Молчанова , ИД «Алтапресс»

Софья Куликова,

организатор соревнований , руководитель приюта «Ласка»:

Наша программа «Пора домой» предполагает наличие центра дрессировки, социализации и воспитания приютских собак. И в рамки этого проекта такие соревнования хорошо вписываются, так как часть участников — это как раз те ребята, которые занимаются в нашем кружке. Для них это шанс показать свои достижения, как они «умудрились» приручить приютскую собаку.

Никто не стрелял

Большинство четвероногих участников на трассе оказались впервые, поэтому для лучшей отработки бега соревнования прошли в упрощенном формате. Например, отменили огневой рубеж.

Софья Куликова,

руководитель приюта «Ласка:

Мы бы хотели, чтобы наши участники осваивали и отрабатывали пневматическое оружие. Но, во-первых, человек должен хотя бы несколько раз держать в руках оружие и знать, как с ним обращаться, а, во-вторых, собака должна быть приучена к звуку оружия, чтобы не теряться и не бежать, куда глаза глядят. Тренировки здесь обязательны.

«Иста , ты накосячила!»

Принять участие в каникроссе смогли люди совершенно разных возрастов и даже без потрясающей физической формы. Выделялся среди них самый маленький, трехлетний Дима Хорохордин с бельгийской овчаркой Евой — занял 4-е место.

Соревнования по каникроссу в Барнауле , июль 2021 года. Анна Молчанова , ИД «Алтапресс»

А тем, у кого нет своей собаки, приют подобрал питомца для забега. Но следует понимать, что контакт между человеком и собакой здесь очень важен. Прежде чем выйти на дистанцию, необходимо потренироваться и провести с собакой хоть какое-то время, чтобы лучше узнать друг друга и успеть приучить собаку понимать главные команды: «Лево» и «Право».

В противном случае можно споткнуться на кочке и пробороздить носом по земле вслед за собакой. Это случилось с Евой Пушкаревой, бежавшей с беговой приютской собакой Истой:

«Я грохнулась на подъеме потому, что мы обе растерялись и не смогли завернуть. Иста потащила меня вперед, не услышав команду. На всей дистанции она меня слушала, но на одном повороте она немножко накосячила. Но я встала, отряхнулась, она меня дождалась, и мы побежали дальше. Было даже весело», — вспоминает Ева.

Соревнования по каникроссу в Барнауле , июль 2021 года. Анна Молчанова , ИД «Алтапресс»

Не попадать в такие ситуации и стойко на ногах преодолевать дистанцию без падений учат на занятиях в «Ласке».

Софья Куликова,

руководитель приюта «Ласка»:

Наша главная установка нацелена не на спортивные достижения, а на полезную, досуговую форму проведения времени человека с собакой. Ведь собака в городской среде зачастую лишена длительных прогулок и нагрузки, поэтому мы даем людям понять, что для нее важно быть вовлеченной в окружающую среду, в общение с другими собаками, людьми. Канитерапия полезна для всех.

Ездовая шлейка

В этот день на «Трассе здоровья» выступали собаки любых пород — от чихуахуа до профессиональных беговых хаски или норвежских ездовых метисов.

Соревнования по каникроссу в Барнауле , июль 2021 года. Анна Молчанова , ИД «Алтапресс»

Вопрос только в том, какое место займет пара при награждении. Например, в детском забеге участвовал 6-летний Андрей Арапов с французским бульдогом Боней. Эта маленькая пара заняла 2-ое место.

«Детские забеги они самые веселые, самые забавные, простые, в них нет конкуренции, дети это не понимают пока. И собаке приятно и все дети довольны» — говорит Софья Куликова.

Также пробежать могут и собачки с увечьями, восстановленные после операций. Но важно одно: все они должны сопровождаться определенной амуницией — ездовой шлейкой. Обычной прогулочной шлейки здесь недостаточно. Именно ездовая шлейка проходит через все тело собаки и распределяет нагрузку. Это правильно с точки зрения удобства, физиологии и защиты тела собаки.

Соревнования по каникроссу в Барнауле , июль 2021 года. Анна Молчанова , ИД «Алтапресс»

Созвездие гончих псов

В приюте «Ласка» уже сформировался костяк тех собак-любимчиков, которые участвуют в каникроссе каждый год. Один из таких псов — хаски Орхан — лидер упряжки и настоящая легенда.

Соревнования по каникроссу в Барнауле , июль 2021 года. Анна Молчанова , ИД «Алтапресс»

Ольга Разенкова,

участница соревнований , волонтер приюта «Ласка»:

Для каникросса Орхан — самая стабильная собака, убеждаюсь в этом уже в третий раз. Я не совсем бегунья, но он мне помогает и не дает останавливаться. Вот мы стартовали и все — дальше мои проблемы, как я пробегу трассу. Ему главное быстро добежать и привести меня, а мне остается быстро перебирать ногами. Это тот случай, когда собака ведет тебя, а не ты.

У Орхана, как и у каждой приютской собаки, есть своя история. Хаски считается элитной породой собак и, зачастую, их заводят ради ярких голубых или разноцветных глаз, красивой шерсти. Но мало, кто знает, что это очень свободолюбивая собака, рожденная для бега.

Хаски нужны особые условия для усмирения своих нравов и потребностей. Именно поэтому от Орхана отказались в прошлой семье, и он обрел новую. На данный момент этот пёс является лучше беговой собакой приюта, а Оля — тренирует его. Помимо Орхана у нее еще пять подопечных в приюте.

Соревнования по каникроссу в Барнауле , июль 2021 года. Анна Молчанова , ИД «Алтапресс»

С улыбкой на лице девушка признается: «Работа с собаками доставляет мне колоссальное удовольствие. А в первую очередь мне радостно смотреть, как счастливы мои собаки в этот момент. Я занимаюсь только ради них».

Абсолютно все участники забегов получили памятные призы, медали и дипломы. А главное, у каждого из них теперь есть целый пакет подарков. И эти подарки однозначно оценят четвероногие друзья, которые на протяжении всей дистанции были рядом и тянули только вперед.

Текст и фото — Виктория Лущик, Анна Молчанова