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Жизнь

Храм Христа Спасителя построили из снега в сибирской колонии

Заключенные ИК-44 в Кемеровской области построили снежную копию Храма Христа Спасителя, сообщает региональная ФСИН.

Храм Христа Спасителя из снега. Кузбасс.
Храм Христа Спасителя из снега. Кузбасс.
42.fsin.su.

Снежный храм возведен возле колокольни. В ближайшие дни рядом появится купель для омовения в праздник Крещения.

«Ширина храма 4 м 40 см, длина 4 м 70 см, высота 5 м 30 см. Над его созданием трудилось семеро осужденных, членов православной общины учреждения, при участии иерея Павла Букановича и сотрудников отдела воспитательной работы с осужденными», — рассказали в управлении.

На уроках истории осужденные узнали о сложной судьбе этого храма, который строился десятилетия, а затем был разрушен. В 1990-х годах храм воссоздан в прежних архитектурных формах. Это и сподвигло на возведение из снега именно ХХС.

Православная община осужденных в колонии насчитывает около 70 человек, которые регулярно посещают службы. На территории расположен православный храм, построенный в честь иконы «Спас Нерукотворный».

Несколько лет при храме существует церковный хор, проводятся богословские курсы и уроки песнопения и даже проходит Крестный ход.

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