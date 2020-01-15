Храм Христа Спасителя построили из снега в сибирской колонии

Снежный храм возведен возле колокольни. В ближайшие дни рядом появится купель для омовения в праздник Крещения.

«Ширина храма 4 м 40 см, длина 4 м 70 см, высота 5 м 30 см. Над его созданием трудилось семеро осужденных, членов православной общины учреждения, при участии иерея Павла Букановича и сотрудников отдела воспитательной работы с осужденными», — рассказали в управлении.

На уроках истории осужденные узнали о сложной судьбе этого храма, который строился десятилетия, а затем был разрушен. В 1990-х годах храм воссоздан в прежних архитектурных формах. Это и сподвигло на возведение из снега именно ХХС.

Православная община осужденных в колонии насчитывает около 70 человек, которые регулярно посещают службы. На территории расположен православный храм, построенный в честь иконы «Спас Нерукотворный».

Несколько лет при храме существует церковный хор, проводятся богословские курсы и уроки песнопения и даже проходит Крестный ход.