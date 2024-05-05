Христос Воскресе. Душевные поздравления с Пасхой в прозе, стихах и смс

Пасха в 2024 году выпала на 5 мая. Altapress.ru подобрал к большому церковному празднику теплые и светлые поздравления в прозе, стихах и смс.

Поздравления с Пасхой в прозе

1

От всей души поздравляю вас с Пасхой! Желаю, чтобы в вашей жизни всегда было место для веры, надежды и любви. Пусть в вашем доме царят мир и согласие, а сердца наполняются радостью и счастьем. Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Пусть этот праздник принесёт в вашу жизнь новые силы и вдохновение!

С праздником Пасхи! Христос Воскресе!

2

С Пасхой вас, с Христовым воскресеньем!

Желаю, чтобы в вашей жизни было место для веры, надежды и любви. Пусть в вашем доме царят мир и согласие, а сердца наполняются радостью и счастьем.

Христос Воскресе!

3

В этот светлый праздник желаю вам ощутить божественное присутствие в своей жизни и почувствовать, как добро и любовь наполняют вашу душу. Пусть ваша жизнь будет полна гармонии, счастья и благополучия!

Христос Воскресе!

Освящение куличей перед Пасхой - 2024. Дмитрий Лямзин

Поздравления с Пасхой в стихах

1

Христос воскрес! Со светлой Пасхой!

Пусть в доме будет доброта.

Пусть не встречаются ненастья,

Любовь в сердцах живет всегда.

Пусть солнце греет, обнимает,

Теплом и светом наполняет.

Пусть Бог хранит от бед всегда,

Пусть не приходит к вам беда.

2

С праздником Пасхи вас от всей души поздравляем,

Пусть каждый день в жизни к вам дарит благословенье.

И вера, любовь и надежда всегда сопровождают,

Вас на долгие годы жизни в путь бесконечный.

3

Радость великую заря возвестила:

«Христос воскрес! Воистину воскрес!»

Весна начинается, она полна чудес.

Спешат благоверные в церковь За Божьим благословением.

Звон церковный звенит на всю округу,

А мы радостно поздравляем друг друга:

«Христос воскрес! Христос воскрес!»

Освящение куличей перед Пасхой - 2024. Дмитрий Лямзин

Поздравления с Пасхой в смс

1

Со светлым праздником Пасхи! Пусть ангел-хранитель защитит от невзгод, а благодать Божья наполнит ваши сердца!

2

Поздравляю с Пасхой! Пусть в вашем сердце всегда живет любовь, а судьба будет благосклонна! Христос воскресе!

3

Христос воскрес! Пусть радость и свет Пасхи наполняют вашу жизнь и приносят благословение!

Как барнаульцы освятили куличи и яйца перед Пасхой - фоторепортаж altapress.ru.

Самое важное - в нашем Telegram-канале