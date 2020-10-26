Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 октября 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

«Хрумкаем и худеем»: Настя Ивлеева рассказала подписчикам о своей диете

Российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева рассказала подписчикам в Telegram-канале о том, как ей удалось похудеть на 10 килограмм во время карантина, — сообщает Московский комсомолец.

Настя Ивлеева.
Настя Ивлеева.
www.instagram.com/_agentgirl_/

По словам девушки, она не соблюдала специальных диет, поэтому ее метод подойдет всем, кто желает попрощаться с лишними килограммами.

Первое что сделала Ивлеева — стала ужинать строго не позже чем за 4 часа до сна. Также, по словам телеведущей, она не позволяла себе газировку, соки и чаи, а пила только воду.

«Грубо говоря, ночью происходило это полезное голодание. Пока мы спим, у нас обмен веществ работает и сжигает наши калории», — отметила Ивлеева.

Также телеведущая отказалась от алкоголя и начала спать минимум по 7 часов в день.

«В основном в рацион входили листья салата, тунец, помидорчик, кукурузочка. И все! Хрумкаем — худеем», — рассказала Настя Ивлеева.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость