«Хрумкаем и худеем»: Настя Ивлеева рассказала подписчикам о своей диете

По словам девушки, она не соблюдала специальных диет, поэтому ее метод подойдет всем, кто желает попрощаться с лишними килограммами.
Первое что сделала Ивлеева — стала ужинать строго не позже чем за 4 часа до сна. Также, по словам телеведущей, она не позволяла себе газировку, соки и чаи, а пила только воду.
«Грубо говоря, ночью происходило это полезное голодание. Пока мы спим, у нас обмен веществ работает и сжигает наши калории», — отметила Ивлеева.
Также телеведущая отказалась от алкоголя и начала спать минимум по 7 часов в день.
«В основном в рацион входили листья салата, тунец, помидорчик, кукурузочка. И все! Хрумкаем — худеем», — рассказала Настя Ивлеева.