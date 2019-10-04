«Хуже любой бабы»: Ксения Бородина «раскатала» Грудинина в соцсетях

Бизнесмен Павел Грудинин ведет себя не по-мужски из-за того, что пытается оспорить в суде инвалидность экс-супруги — поделилась в Instagram телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина.

«Сейчас Павел Грудинин ведет себя хуже любой бабы! Вместо того, чтобы на старости лет оставить что-то — судится, пытается лишить ее инвалидности!» — возмутилась Бородина.

Телеведущая напомнила, что вся страна наблюдала в ток-шоу Андрея Малахова, как он «обманывал свою жену с молодой». По словам Бородиной, это «запредельная по своей циничности история».

Ранее заслуженный врач России Михаил Кузьменко обвинил Грудинина в «моральной нечистоплотности» из-за развода с женой. По его словам, сам судебный процесс говорит о том, что Грудинин ставит под сомнение компетентность врачей Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского, пишет «Ридус».

Грудинин пытается лишить экс-супругу инвалидности, чтобы оставить ее без денег, пишет ura.ru. Бизнесмен настаивает на том, что его бывшая жена Ирина сделала себе инвалидность, чтобы после развода получить две трети его имущества. Председатель «Национального родительского комитета» Ирина Волынец полагает, что бракоразводный скандал ставит крест на карьере Грудинина.