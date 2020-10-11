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Жизнь

Хватит бухать. В столице Сибири тонны алкоголя сольют в унитаз

Дело банды торговцев контрафактным алкоголем направлено в Кировский районный суд Новосибирска. 30 тонн спиртного, проходящего как вещдок, отправят в канализацию.

Контрафактный алкоголь в Новосибирске.
Контрафактный алкоголь в Новосибирске.
https://vk.com/incident_nsk

Перед судом предстанут четверо новосибирцев в возрасте от 22 до 54 лет, в период декабря 2018 по август 2019 года организовавших незаконную торговлю алкоголем.



«Роли всех участников группы были четко распределены», — сообщает порталу НДН в МВД по Новосибирской области.

Так, организатор — 43-летний житель Октябрьского района Новосибирска отвечал за реализацию оптовых партий контрафакта известных марок, а также подыскивал покупателей, с которыми согласовывал условия продажи.

Остальные участники группы осуществляли доставку спиртного покупателям, получали от них деньги и выполняли погрузо-разгрузочные работы.

В августе прошлого года все четверо были задержаны сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции новосибирской полиции при силовой поддержке ОМОНа и Росгвардии.

В ходе обысков на складе, который арендовали участники группы, и в машинах, на которых осуществлялась доставка продукции. Полицейские изъяли около 29 тонн спиртного на общую сумму более 13 млн рублей. По закону изъятый контрафакт подлежит утилизации.

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